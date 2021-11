La estrella ya corona la torre de la Virgen María de la basílica de la Sagrada Familia

La Sagrada Familia ha colocado, este 29 de noviembre, la estrella de la Virgen María. Un hecho histórico al tratarse de la última pieza que se coloca en la torre y que cambia el perfil de la ciudad de Barcelona.

Here’s how we put the star on the tower of the Virgin Mary! (1/2) pic.twitter.com/Bw1QAfVbaF

— La Sagrada Família (@sagradafamilia) November 29, 2021