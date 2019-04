La editorial salesiana CCS celebra 75 años al servicio de la educación y la fe

• El Rector Mayor de los Salesianos, Ángel Fernández Artime, presidirá la celebración del 75º aniversario el sábado 6 de abril en Madrid.

• Con 4.000 títulos publicados, la editorial está especializada en pastoral y catequesis, en educación e intervención social, y en temas salesianos. También edita las revistas Boletín Salesiano, Misión Joven, Catequistas y Cuadernos de Formación.



La Editorial CCS está de aniversario: cumple 75 años. Para celebrarlo, se ha organizado un acto conmemorativo el próximo sábado, 6 de abril, a las 18:30 horas en el teatro del colegio San Miguel Arcángel-Salesianos Paseo de Extremadura, en Madrid. Presidirá el acto el Rector Mayor de los Salesianos, el español Ángel Fernández Artime.

El 31 de enero de 1944, festividad de San Juan Bosco, surgió oficialmente la Sociedad Editora Ibérica (SEI), primer nombre de la editorial. La idea había surgido del entonces Rector Mayor, Pedro Ricaldone, quien confió la puesta en marcha de la editorial a los salesianos Miguel Riera y Rómulo Piñol. Contando con el apoyo del obispo salesiano Marcelino Olaechea, se constituyó el Consejo de la SEI bajo la presidencia de Ángel García de Vinuesa, antiguo alumno de Salesianos Utrera.

Durante estos 75 años, la Editorial CCS se ha especializado en publicar libros de pastoral y catequesis, de educación e intervención social, y de temas salesianos. Con sede en la madrileña calle de Alcalá, cuenta con un fondo editorial de cerca de 4.000 títulos. Además, publica las revistas Boletín Salesiano, Misión Joven, Catequistas y Cuadernos de Formación, con una tirada de 620.000 ejemplares al año.

Cientos de autores han apostado por este sello editorial para publicar sus obras. Desde sus inicios, se ha promovido la difusión de sus libros más allá del territorio español, poniendo el foco especialmente en Latinoamérica.

En la actualidad, la Editorial CCS, además de la publicación de libros, organiza actividades destinadas a educadores y agentes de pastoral, especialmente jornadas de formación y encuentros de los autores con los lectores. También produce diferentes artículos religiosos. Todo ello para seguir al servicio de la educación y la fe.

Madrid, 4 de abril de 2019.-

