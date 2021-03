La editorial PPC lanza «Sofía», una nueva colección pensada y escrita por mujeres

La editorial PPC, sello religioso de SM, ha lanzado Sofía, una nueva colección pensada y escrita por mujeres «que busca analizar la actualidad desde una perspectiva original e interpelante». Un conjunto de trabajos de investigación sobre el hecho religioso y la teología, pero también en relación a todas aquellas realidades del mundo de hoy que precisan de una mirada femenina para promover los valores de la igualdad.

🔹Nos hace mucha ilusión anunciar el lanzamiento de 'Sofía', la nueva colección de @PPCEspana en FEMENINO Y PLURAL 🔹Pensadas y escritas por mujeres, esta obras presentan un tono reivindicativo y propositivo por una verdadera igualdad dentro y fuera de la Iglesia Abrimos hilo⬇️ pic.twitter.com/GTMZ3kMU41 — PPC Editorial España (@PPCEspana) March 3, 2021

¿Qué es Sofía?

Esta colección, con un tono reivindicativo y propositivo «en aras de una verdadera igualdad dentro y fuera de la Iglesia», está coordinada por Paula Depalma y Carmen Picó, teólogas que junto con las autoras de los textos, «abordan estas cuestiones para abrir espacios de diálogo y encuentro». El primer volumen de la colección Feminista y cristiana presenta el testimonio de Lucetta Scaraffia, fundadora de Donne Chiesa Mondo, la revista mensual femenina de L’Osservatore Romano, el periódico del Vaticano. Entre sus reflexiones, la periodista e historiadora italiana comparte cómo «solo una reforma radical puede salvar a la Iglesia, y en este impulso reformador las mujeres han de tener un papel relevante. Somos nosotras, feministas católicas, quienes debemos asumir el desafío del mundo externo», asegura Scaraffia.

Por su parte, la religiosa y teóloga Carme Soto, se adentra en una disciplina que hasta hace poco se consideraba terreno vedado para ellas. En Cuando Dios habla no solo en masculino. La teología feminista, plantea que adentrarse en esta ciencia no puede ser «un intento chapucero de hablar en femenino o de insistir continuamente en que Dios tiene rostro de mujer». «La meta de la teología feminista no está en darle la vuelta a la tortilla. El esfuerzo de la teología feminista es hacer entre todos, hombres y mujeres, una nueva tortilla», explica.

Foro PPC el martes 9 de marzo

La presentación tendrá lugar el martes 9 de marzo a las 18:00 horas (España), en el marco del Día de la Mujer, con la primera edición del Foro PPC, un coloquio virtual que girará en torno a la pregunta: «¿Se puede ser feminista y cristiana a la vez?». Con Scaraffia y Soto, conversará la escritora Espido Freire, la ganadora más joven del Premio Planeta y autora de Para vos nací. Un mes con Teresa de Jesús.