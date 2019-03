La Editorial Claret presenta “La música de la fe. Que no deje de sonar”, de Jesús Ballaz, un libro valiente que plantea la transmisión de valores de nuestra sociedad.

• El acto tendrá lugar el próximo 3 de abril, a les 19.00h, en la Sala Pere Casaldàliga de la Librería Claret y contará con las intervenciones del Sr. Josep Otón, doctor en Historia (UB) y catedrático de enseñanza secundaria, docente en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona; la Sra. Rosario Muñoz, maestra de Educación Infantil, activista cristiana, voluntaria del Banco de Alimentos, Grupos de duelo y abuela; y el Sr. Jesús Ballaz, reconocido editor y autor del libro.

• Ballaz quiere transmitir todo aquello que ha ido aprendiendo a lo largo de los años, centrándose en la fe cristiana. La Librería Claret será el escenario, el próximo miércoles día 3 de abril a les 19.00h, de la presentación del libro “La música de la fe. Que no deje de sonar”. Jesús Ballaz, autor del libro, es licenciado en Filosofía y Letras y ha realizado estudios de Teología. Es Premio Nacional de Traducción y Crítica de libros infantiles y autor de más de cuarenta libros de literatura infantil y juvenil, traducidos a diferentes lenguas.

El acto de presentación contará con las intervenciones del Sr. Josep Otón, doctor en Historia (UB) y catedrático de enseñanza secundaria docente en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona; la Sra. Rosario Muñoz, maestra de Educación Infantil, activista cristiana, voluntaria del Banco de Alimentos, Grupos de duelo y abuela y el Sr. Jesús Ballaz, reconocido editor y autor del libro. Los sociólogos de la cultura hablan de una ruptura en la cadena de transmisión, algo que no sólo afecta a la religión, sino también a la política y a les organizaciones sociales. Es en este contexto donde el autor quiere transmitir a sus nietos y a las futuras generaciones todo aquello que ha ido aprendiendo a lo largo de los años, centrándose sobretodo en la fe cristiana. “No querría que se perdiera esa parte de la que yo he disfrutado y que me ha ayudado a ser quien soy: la dimensión religiosa” afirma. Ballaz responde a preguntas que se ha ido formulando a lo largo de los años. Preguntas que, como él dice, no son muy diferentes de las que le han ido haciendo personas de su entorno y de su generación. Quiere actuar como un maestro que ayuda a que afloren las preguntas de sus oyentes. Define su intervención como la de un maestro que, a diferencia del profesor, intenta ir más allá. Intenta educar, trasmitir una manera de ser, de formar como persona. Y lo hace desde el corazón y la inteligencia. Sus sugerencias proceden de lo que ha alimentado en buena parte sus profundas convicciones. Casi todas están relacionadas con la tradición cristiana en la que lo formaron y que después, ha reformulado per mantenerlas como guía de su vida. Ballaz, en definitiva, invita a sus nietos – y a las nuevas generaciones- a conocer la fe cristiana, a explicarles que es y que puede representar en la vida de una persona. “Estoy convencido de que esta herencia, el cristianismo, sigue siendo válida para las generaciones que vienen, aunque el ambiente esté haciendo creer a muchos que es algo de lo que se pueden e incluso se deben desprender.”

