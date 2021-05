La directora de Revista 21 asegura que los periodistas «nos hemos acomodado»

Tamara Cordero acaba de ser nombrada directora de Revista 21. Es la primera laica que accede a la dirección. En realidad, es la primera laica directora en el mundo de las revistas religiosas. Una gran noticia. Desde su experiencia, en el último reportaje de ECCLESIA, reconoce que los periodistas nos hemos acomodado.

√ «Estamos inmersos en una crisis social, en un momento histórico único de transformación en la manera en la que nos comunicamos. Cambia el código, el lenguaje, cambian las herramientas y los altavoces de difusión. La democratización de los medios de comunicación digitales nos ha pillado a todos, también a los periodistas, con el paso cambiado. La crisis del mundo editorial tampoco ayuda, cada vez contamos con menos recursos para ejercer nuestro trabajo. Pero sin duda, nos hemos acomodado. Y desde las redacciones solo podemos responder saliendo al encuentro del otro, buscando, como nos pide Francisco, mirar el rostro del otro para poder narrar su historia. Aunque la coyuntura es complicada, creo que la apuesta por una información no solo veraz, sino reflexiva, auténtica y cercana, es el futuro de los medios».

√ «En la comunicación, nada puede sustituir completamente el hecho de ver en persona. Algunas cosas se pueden aprender solo con la experiencia. El desafío que nos espera es, por lo tanto, el de comunicar encontrando a las personas donde están y como son. Sí, lo dice el Papa. Como comunicadores y también como Iglesia. Llevamos mucho tiempo hablando de un cambio de época, de que deseamos unas iglesias abiertas, acogedoras, que salgan en busca del otro. También desde la comunicación social hay que dar respuesta a esta premisa. No es fácil encontrar a las personas donde están y como son. No es tarea sencilla salir de nuestra comodidad instaurada para “gastar” tiempo con los otros. Pero solo desde esa experiencia seremos capaces de alcanzar el corazón de cada uno de nuestros lectores, y solo atravesando el corazón seremos capaces de transformar la vida del otro. Vivir nuestra vocación profesional como un don que entregamos a todo aquel que nos encontramos a pie del camino, es un privilegio en nuestro trabajo».

√ «Por suerte sí, cada vez tiene más rostro de mujer la comunicación en la Iglesia y no solo en este ámbito, sino en las diferentes estructuras eclesiales. Y aunque a veces el avance nos parezca demasiado lento, creo que es de recibo reconocer que se están dando pasos en busca de la auténtica sinodalidad, como nos pide Francisco. Mi nombramiento como directora de Revista 21 responde al deseo real de los Sagrados Corazones de vivir en misión compartida, religiosos y laicos. Y a la hora de poner en práctica esto, tiene toda la lógica que sean mujeres las que accedan a las estructuras de las organizaciones religiosas, ya que solo tenemos que atravesar la puerta de cualquier parroquia para descubrir que llevamos muchos años formando parte de ellas, aunque hasta ahora no se hayan comenzado a dar los pasos necesarios para también concedernos voz.

Sin duda, este nombramiento es un reto para mí, por ser rostro visible de esta misión y lo afronto por un lado agradecida, por la confianza que los religiosos SS.CC. depositan en mí y a la vez ilusionada porque, aunque sepamos que la situación actual de los medios de comunicación sociales no es la más halagüeña, vivir, como periodista, como mujer y como cristiana, la transformación actual de la comunicación religiosa, es un regalo al que intentaré responder en todo momento con vocación de servicio y entrega».