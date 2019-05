La diócesis de Palencia se reúne con la Fundación Iberdrola

REUNIÓN DE LA DIÓCESIS DE PALENCIA Y LA FUNDACIÓN IBERDOLA EN LA CATEDRAL DE PALENCIA

En la mañana del 26 de abril de 2019, la Catedral acogió una reunión que supone un paso más en las obras de mejora que se están acometiendo en el principal templo de la diócesis palentina.

El tema que se ha puesto encima de la mesa ha sido el de un nuevo diseño y ejecución de iluminación artística para la Catedral de Palencia, y para ello, se han desplazado desde Madrid D. Ramón Castresana, director de la Fundación Iberdrola y Dña. Carmen Recio, directora del Departamento de Arte y Cultura de la citada fundación.

Han sido recibidos en la Catedral por Mons. Manuel Herrero, obispo de Palencia, D. Anastasio González, vicario general de la Diócesis y por D. Mateo Aparicio, vicario judicial y miembro del Cabildo.

También han estado presentes en la reunión tres arquitectos: D. Ignacio Vela y D. Florentino, Díez, nombrados por el Cabildo y la Diócesis para las obras de rehabilitación de la Catedral; y D. Jesús Castillo, director del Departamento de Conservación del Patrimonio de la Fundación Santa María la Real.

Esta reunión ha sido una primera toma de contacto para una posible colaboración entre la Diócesis de Palencia y la Fundación Iberdrola, para el diseño y ejecución de una nueva iluminación para nuestra Catedral.

Una colaboración fructífera de la que tenemos un buen ejemplo en la recientemente inaugurada iluminación ornamental de la Catedral Nueva de Salamanca, en la que la Fundación Iberdrola, a través de su “Programa de Iluminaciones”, ha llevado a cabo una minuciosa labor de renovación e instalación de un nuevo sistema lumínico para dotar de mayor protagonismo a los elementos relevantes del templo salmantino.

Oficina de Comunicación de la Diócesis de Palencia

26 de abril de 2019

