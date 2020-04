La diócesis de Orihuela-Alicante ofrece una catequesis en familia para Semana Santa

Un documento con una detallada catequesis para seguir la Semana Santa en Familia. Es la propuesta que han elaborado desde el Secretariado Diocesano de Catequesis de Orihuela-Alicante, en un documento disponible en PDF. «Estos días “santos” no pueden ser días “huecos”, “vacíos”, de no hacer nada ni mucho menos de no sentir nada», expresan desde el Secretariado.

Ante ello, la propuesta es, pensando en «familias, en los padres, abuelos y niños de la catequesis», publicar este documento. El objetivo, «para que estos días podáis en familia recordar y revivir lo que celebramos cada día». Se hace un llamamiento a que los padres sean catequistas de los hijos. «Para ayudaros en vuestra tarea hemos escrito esta catequesis para que día a día podáis descubrir el sentido de lo que la iglesia celebra y vosotros lo podáis vivir en familia», explica.

El documento, a modo de diapositivas breves recorre los principales días de la Semana Santa: el Domingo de Ramos, los días del Triduo, y la Pascua. También ofrece un Viacrucis al final. Para cada día, hay una explicación, unas preguntas para la reflexión, y una propuesta de algún gesto concreto. Por ejemplo, para el Domingo de Ramos, lo siguiente: «Sacamos de internet fotos correspondientes al Triduo Pascual y los pegamos en una cartulina. Escribimos una pequeña oración de gratitud a Jesús por lo que hizo cada día del Triduo Pascual».