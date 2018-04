La Conferencia Episcopal Españaola lanza su nueva App con más funcionalidades

Incluye la Biblia, versión oficial de la CEE

La Conferencia Episcopal lanza su nueva App con más funcionalidades



La Conferencia Episcopal Española (CEE) renueva su aplicación para dispositivos móviles (teléfonos y tablets) como un cauce más de comunicación con las personas e instituciones.

La aplicación, ya disponible en las tiendas digitales de Apple Store para iOs y Google Play para Android, es gratuita. Entre las novedades de esta versión, incluye por primera vez la edición digital de la Biblia, versión oficial de la CEE. La aplicación permite preparar un plan de lectura de la Biblia o acceder a cualquier libro de la Sagrada Escritura a través de índices y marcadores. Además ofrece el texto del evangelio del día.

Entre los servicios que ofrece, la aplicación muestra también la agenda de actividades de la CEE, las convocatorias de las diversas comisiones y las noticias emitidas en su web. Además, si lo desea, el usuario puede recibir en su móvil un servicio semanal de información, así como novedades de última hora o alertas informativas. La aplicación está vinculada a las cuatro redes sociales en las que trabaja la Oficina de Información de la CEE: Youtube, Instagram, Facebook y Twitter.

En clave de documentación, se pone también a disposición del usuario una importante base documental de los textos elaborados por los organismos de la CEE desde su institución en 1966. Estos documentos se presentan desde los más recientes por orden de edición y su búsqueda y consulta se facilita con un potente buscador por categorías, autores, fecha o nombre. Además se permite compartir estos documentos o vincularlos con las redes sociales de los usuarios.

En la sección de mapas se incluye la localización de las curias diocesanas, catedrales, tribunales eclesiásticos, cáritas, seminarios o residencias sacerdotales de las diócesis españolas, indicando también la calle y el teléfono.

La aplicación será actualizada progresivamente con más servicios y contenidos así como adaptada a los sistemas operativos que surjan en adelante.

Madrid, 19 de abril de 2018.-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...