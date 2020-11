La Concertada seguirá luchando por un sistema educativo con calidad, equidad y libertad

Esta tarde la plataforma Más Plurales ha asegurado que «a pesar de que el Pleno del Congreso haya aprobado el dictamen elaborado por la Comisión de educación, el sector no se va a rendir y continuará favoreciendo que una gran parte de la sociedad exprese su rechazo a una ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática».

Así, el próximo domingo 22 de noviembre se celebrarán en numerosas ciudades de todo el territorio nacional, manifestaciones con vehículos en defensa de la libertad de enseñanza y contra la Ley Celaá.

«Los apoyos recibidos en las últimas semanas constatan la enorme preocupación y rechazo que el Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación genera en una parte importante de la sociedad y que también se refleja en el Congreso, donde ha perdido apoyos parlamentarios. Así lo demuestra el más de millón y medio de firmas de ciudadanos que defienden la convivencia armónica de las redes pública, concertada y privada», aseguran.

«Pese a las graves dificultades con las que se ha desarrollado la campaña desde sus inicios, con unas tramitaciones complejas de sus expresiones públicas, como las primeras concentraciones frente al Congreso o los retrasos e incluso negativas a celebrar las manifestaciones de vehículos en algunas ciudades; con ataques informáticos a la web de recogida de firmas; y con intentos varios de desprestigio y de politización de una iniciativa absolutamente social, la campaña sigue adelante gracias al enorme apoyo colectivo que se está recibiendo».

MANIFIESTO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020

RECHAZAMOS LA LOMLOE PORQUE ES UNA LEY:

1. Tramitada de forma exprés sin negociación, diálogo ni consenso que pueda aportar estabilidad al sistema educativo, alejando toda posibilidad de alcanzar el necesario y demandado Pacto Educativo. Han prohibido la participación de la sociedad civil en su tramitación.

2. Hoy se aprueba en la Comisión de Educación el dictamen de la ponencia para llevarlo a toda prisa al Pleno del Congreso el próximo jueves 19 de noviembre. ¿Por qué tanta diligencia? ¿Tienen miedo a la contestación de la gente, a la calle, a la democracia?

3. Una Ley partidista, que no responde a los intereses del conjunto de la sociedad, injusta y discriminatoria con una fuerte carga ideológica que elimina derechos y libertades individuales y colectivos.

4. Una Ley que adjudica un papel subsidiario a la enseñanza concertada con relación a la pública, condenándola a una rápida desaparición.

5. Una Ley que pretende imponer un único sistema gratuito basado exclusivamente en la educación pública, eliminado la pluralidad y la libertad de los padres de elegir otro tipo de educación para sus hijos según sus convicciones. Sin embargo, de acuerdo con la Constitución, el derecho de todos a la educación no se garantiza sólo con plazas públicas, sino con pluralidad de centros, con la enseñanza concertada que garantiza la libertad de elección.

6. Una ley que sigue omitiendo cualquier mejora para los profesionales del sector de la enseñanza concertada y manteniendo una financiación deficitaria que no cubre el coste del puesto escolar ni permite condiciones laborales equivalentes en toda la red de centros sostenidos con fondos públicos y, además, cede el diseño del mir educativo a las comunidades autónomas.

7. Una Ley que relega la asignatura de Religión dificultando el derecho a la formación religiosa por parte de las familias y alumnos que así lo elijan libremente.

8. Que condena al cierre de los centros de educación especial obligando a las familias a escolarizar a sus hijos en centros ordinarios aunque esa no sea su elección ni su voluntad.

9. Inoportuna y tramposa. El mundo y España viven la peor pandemia de los últimos cien años y no es el momento ni son las formas para tramitar una ley que cambia radicalmente el modelo de la educación en nuestro país, impidiendo una participación normalizada de la sociedad en su debate.

10. Una ley segregadora, que siembra la cizaña y la discordia entre las redes de centros, el profesorado y las familias. Una ley que expulsa y excluye del sistema educativo a más de dos millones de alumnos y de familias, a decenas de miles de trabajadores y a miles de centros educativos.

¡Sí a la libertad de enseñanza! ¡Sí a la pluralidad social en nuestro sistema educativo! ¡Sí a la convivencia de las redes educativas sin exclusiones ni expulsiones! ¡Sí a la posibilidad de educar en libertad, pensar en libertad y creer en libertad!