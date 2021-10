La COMECE pide a la Unión Europea «escuchar el grito de los pobres»

La Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) ha publicado hoy el comunicado « Escucha el grito de los pobres en relación con la pandemia COVID-19 y cómo afrontarla» , en el que se dirige a las instituciones de la Unión Europea.

Como se establece en el p lan de acción de la Comisión Europea sobre el pilar europeo de derechos sociales, la lucha contra la pobreza es una de las principales prioridades sociales de la UE. « Sin embargo, hay que hacer más frente a las nuevas formas de pobreza para determinar, combatir y promover soluciones creativas a las causas estructurales de la pobreza”» , explica Antoine Hérouard , presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la COMECE.

El comunicado de la COMECE denuncia el aumento de la pobreza de los ocupados en la última década y la situación preocupante de muchos trabajadores, que no tienen condiciones de trabajo dignas o no se valora su trabajo. Dado el aumento de la pobreza en Europa, la COMECE pide a la UE y sus Estados miembros que « reconozcan mejor el enfoque multidimensional de la pobreza para no dejar a nadie atrás».