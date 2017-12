La catedral de Sevilla muestra su historia desde la mirada de Murillo

MOISÉS RUZ, 8 de diciembre de 2017

Abre sus puertas la exposición “Murillo en la Catedral de Sevilla. La mirada de la Santidad”, organizada por el Cabildo Catedral. Una muestra enmarcada en la conmemoración del IV centenario del nacimiento del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo y que sevillanos y turistas podrán contemplar desde este viernes y hasta diciembre de 2018.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha asistido a la inauguración de la exposición, en un acto oficiado por el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo. A la presentación han acudido también el delegado municipal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz; la delegada de Cultura, Isabel Ojeda; el portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez; el portavoz municipal de Ciudadanos, Javier Millán; así como la comisaria de la muestra y conservadora de Bienes Muebles del templo, Ana Isabel Gamero, que ha acompañado a los presentes a lo largo de una visita guiada por la tercera exposición que se inaugura en el “Año Murillo”.

El alcalde ha definido la muestra como “un buque insignia cultural que nos permitirá conocernos y poner en valor el gran patrimonio que tenemos coincidiendo con los 400 años del nacimiento del pintor”. El proyecto ha dotado de una nueva iluminación y señalización al recorrido por los 16 ‘murillos’ que se conservan en el templo, y permite al visitante disfrutar de la producción del artista en el lugar para el que fue creada. En la sala capitular, que ha acogido la presentación, destacan nueve obras, entre ellas la Inmaculada que preside la estancia, y los santos sevillanos, según ha expuesto Luis Rueda, delegado Episcopal.

Como han señalado los ponentes, la vinculación del maestro con la Catedral fue mucho más allá de lo comercial. Al contrario, Murillo cultivó la amistad con los más destacados miembros del Cabildo y estuvo siempre ligado a esta iglesia que, a diferencia de otras instituciones que fueron expoliadas, ha conseguido conservar la mayor parte del patrimonio murillesco durante estos cuatro siglos.

“Murillo en la Catedral” se propone “acercar al visitante al concepto de santidad” y redescubrir a Murillo como pintor de este espacio, vinculándolo al ambiente catedralicio y poniendo en relieve a figuras fundamentales de su producción. Además, recalcará el valor de la Catedral como conservadora de la obra pictórica en sí y redescubrirá la hagiografía de los santos sevillanos.

Según Ana Isabel Gamero, conservadora de Bienes Muebles de la Catedral, resaltar el binomio Murillo-Iglesia es hablar de la vinculación que el maestro tuvo con la religiosidad a lo largo de toda su vida: “Es difícil encontrar a un artista que participara como lo hizo él en la vida catedralicia”, ha dicho.

“Se ha aprovechado no sólo para poner al día el estado de conservación de la obra pictórica de Murillo sino también para avanzar en el conocimiento de su relación con el Cabildo Catedral, con su entorno familiar, con sus amigos y, en definitiva, con la sociedad y las mentalidades en las que se formó y desarrolló su trabajo”, ha enumerado.

En el itinerario podrán contemplarse las obras ‘San Fernando’, ‘San Isidoro’, ‘San Leandro’, ‘El Bautismo de Jesús’, ‘La visión de San Antonio de Padua’, ‘La Inmaculada’, y una serie de lienzos circulares ubicados en la bóveda de la Sala Capitular con los santos sevillanos. Además, la exposición contiene otras piezas de gran valor, como el Tapiz Filipino, una gran obra del siglo XVII que no se mostraba al público desde 1989.

Junto a la colección de pinturas que representa el núcleo de la exposición se exhiben 40 documentos, entre ellos el acta matrimonial de Murillo y papeles que acreditan que no sólo trabajó en la catedral como pintor, sino que también acometió tareas de restauración del patrimonio preexistente. Esta investigación documental se completa con reproducciones de detalles de los cuadros, cronogramas, una guía bilingüe, un catálogo, una web y un cómic destinado a todas las edades y que se basa en la vida de Murillo.

‘Murillo en la Catedral’ podrá visitarse comprando la entrada de la visita cultural de la Catedral en el horario y precio habituales: de lunes a sábado de 11,00 a 18,00 horas y domingos de 14,30 a 19,00 horas. Acceso por l Puerta de San Cristóbal. Los grupos y colegios pueden concertar su cita a través de la web de la catedral o escribiendo a la dirección ‘actividadesculturales@catedraldesevilla.es’.

