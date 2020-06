La catedral de Santiago reabre el próximo 1 de julio

El 1 de julio reabrirán las puertas de la catedral de Santiago después de tres meses de confinamiento a causa de la pandemia del covid-19. El Camino de Santiago recupera así su meta, el sepulcro apostólico, y llama así nuevamente a hombres y mujeres de todo el mundo a emprender su peregrinación. Esta vuelta a nuestra normalidad se condiciona, como en todos los ámbitos por las medidas de prevención que aun ahora se hacen necesarias, pero da pie a que de forma paulatina los servicios a los peregrinos y los albergues retomen otra vez su actividad. Así, el Centro Internacional de Acogida al Peregrino también abrirá el primero de julio para entregar a los peregrinos que lleguen a Santiago sus Compostelas y lo hará con el deseo de ofrecer nuevamente la acogida cristiana de siempre adaptada a la nueva normalidad.

La tarea se presenta complicada por la incertidumbre que todo el Camino tiene sobre sí partiendo de la disyuntiva que muchos de nuestros albergues y parroquias donde se lleva a cabo la acogida se plantean ¿es prudente retomar nuestra actividad en servicio a los peregrinos? En estos tiempos no hay lugar para afirmaciones categóricas y desde Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago no quieren ofrecer una consigna ni siquiera un consejo. «Desde la confianza y el apoyo que siempre han encontrado en nosotros toda iniciativa de acogida, cabe comprender tanto las decisiones de abrir como las de no hacerlo».

Los albergues sobre todo encuentran problemático adaptar su actividad a las exigencias sanitarias de aforo, separación entre peregrinos y limpieza de las zonas comunes. Por ello «desde ACC vamos a organizar para la próxima semana una reunión virtual con aquellos que han solido participar en nuestros encuentros». Para solicitar la participación en él los interesados deben escribir un correo a info@ acogidacristianaenelcamino.es indicando el albergue al que representa.