La catedral de Córdoba acoge una vigilia de oración por la vida

Así ha comenzado la celebración de la XXIV Semana de la Familia que tiene lugar del 25 al 29 de marzo. El martes, día 26, se ofrecerá la primera de las conferencias a las 20:00 h en el Palacio Episcopal, a cargo del obispo auxiliar de Pamplona-Tudela

La XXIV Semana de la Familia se celebra del 25 al 29 de marzo, organizada por la delegación diocesana de Familia y Vida, y con el lema: “La familia cristiana en el corazón de Cristo”, en referencia al Año Jubilar del Sagrado Corazón de Jesús.

Este año, la inauguración ha coincidido con la Jornada por la Vida en el día de la solemnidad de la Anunciación del Señor. Por ello, se ha llevado a cabo una vigilia de oración por la vida en la Catedral, presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, en la que la oración y la adoración ante el Santísimo Sacramento han ido acompañadas por tres testimonios de personas que colaboran y defienden el valor de la vida en su día a día.

De esta forma, Natividad Gálvez, enfermera del hospital de San Juan de Dios, ha expuesto su experiencia en el acompañamiento al enfermo ante el sufrimiento y la muerte. El seminarista, Pedro Rodríguez, ha contado cómo su familia y él afrontaron la atención hacia su hermano enfermo. Y finalmente, la psicóloga María José Moreno, ha explicado desde su experiencia personal como consejera de Proyecto Raquel, cómo desde este servicio de la Iglesia se intenta recuperar la vida de las madres y del resto de la familia afectada por un aborto provocado y el posterior síndrome del postaborto.

Mañana, 26 de marzo, segunda jornada de la Semana de la Familia, se ofrecerá la primera conferencia en el Palacio Episcopal, a cargo del Obispo Auxiliar de Pamplona-Tudela, mosneñor Juan Antonio Aznárez, y que lleva por título: “La oración y la eucaristía, base y fundamento de la familia”.

