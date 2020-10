En la vida de nuestra Iglesia diocesana hay actualmente como dos dimensiones esenciales, porque brotan del ser mismo de la Iglesia: Cáritas y Misiones.

La esencia y el dinamismo de una comunidad viva brota de la intensidad con que se viva el amor, realidad que tiene siempre dos caras: Dios y el prójimo. En estos momentos nuestra sociedad se ve afectada no solo por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, sino por la económica que ya está generando tantas preocupaciones e innumerables sufrimientos. Ante esta grave situación se unen estas dos fuerzas. Un ejemplo claro de lo que estoy diciendo lo encontré al recibir en mi teléfono un mensaje que me llegaba desde la otra parte del Atlántico. Uno de nuestros sacerdotes misioneros está viviendo una experiencia radical de compromiso personal y eclesial: apoyado en la Cáritas de aquellos lugares llevó apoyo y alimento, no solo a las más de 600 personas privadas de libertad que se encuentran hacinadas en una de aquellas cárceles y que además están afectados por el COVID-19, sino también a las familias de los reclusos.

La Delegación Episcopal de Misiones de Ourense, desde su corazón, que es el de esta Diócesis, envía a estos sacerdotes, religiosas y religiosos misioneros, vinculados con nosotros, todo lo que puede, y más que desearíamos enviar si fuesen mayores nuestras posibilidades.

En estos momentos en los que, también aquí, estamos viviendo esta pandemia y sufrimos en nosotros y en otros sus graves consecuencias, no podemos olvidar que la caridad no sabe de fronteras ni de confinamientos, la caridad es una fuerza que siempre nos está empujando a «salir» y a «lanzar las redes» bregando «mar adentro» porque la mies es mucha.

Seamos generosos con esta Obra Misionera de nuestra Iglesia Diocesana y descubriremos que el Señor cumplirá su palabra concediéndonos el “ciento por uno” y, lo que es más importante, la vida eterna.

Con afecto y agradecimiento por vuestra ayuda, os bendice.

+ José Leonardo Lemos Montanet

Obispo de Ourense