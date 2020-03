La cantante Rosalía lanza un mensaje de esperanza en las redes

El coronavirus ha llenado las redes de Misas, adoraciones, oraciones, recursos pastorales… Ayer, Rosalía, una de las artistas internacionales más reconocidas de España, publicó en Twitter, el Padre Nuestro para pedirle al Señor ayuda en esta alerta sanitaria en la que nos vemos envueltos todos. Además, la cantante catalana ha animado a la ciudadanía a permanecer en casa para acabar con esta pesadilla de una manera más corta. No es la primera vez que Rosaía muestra sus creencias religiosas porque hace dos semanas recurrió a san Agustín para explicar el significado del amor: «Yo aún no sé que es el amor porque creo que el amor se aprende a medida que uno vive. Tengo que vivir más para aprender que es el amor y entenderlo del todo y saberlo explicar bien, como Dios manda». «Una vez me preguntaron eso y contesté con una cosa que dijo san Agustín que me gustó mucho: “Conocemos en la medida en la que amamos”. El amor es conocimiento y para mi el conocimiento tiene que ver con la vida, con la experiencia. Aún me queda por aprender», confesó.

Además, en el año 2017 le puso música al poema de san Juan de la Cruz «Qué bien sé yo la fonte», aunque la cantante tituló la canción como «Aunque es de noche». San Juan de la Cruz compuso este poema durante los nueve meses que estuvo en la cárcel en Toledo, en el año 1579, cuando se le prohibió celebrar la Eucaristía.