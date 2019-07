La basílica de la Natividad de Belén ya no es patrimonio de la humanidad en peligro

El lugar del nacimiento de Jesús en Belén de Palestina, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2012, ha sido retirado de la lista de lugares en peligro elaborada por la UNESCO. Lo estableció el pasado 30 de junio, la 43ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial en curso en Bakú, Azerbaiyán, hasta el próximo 10 de julio.

Paolo Ondarza- Ciudad del Vaticano, Vatican News, 3 de julio de 2019

Basílica de la Natividad en Belén (AFP or licensors)

El lugar del nacimiento de Jesús en Belén de Palestina, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2012, ha sido retirado de la lista de lugares en peligro elaborada por la UNESCO. Lo estableció el pasado 30 de junio, la 43ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial en curso en Bakú, Azerbaiyán, hasta el próximo 10 de julio.

Alta calidad de los trabajos de restauración realizados

Han sido retirados de la lista de sitios del Patrimonio Mundial en peligro en particular la Iglesia de la Natividad y el Camino de Peregrinación. La decisión, según explica un comunicado publicado hoy, «estuvo determinada por la alta calidad de las obras de restauración realizadas en el tejado, las fachadas exteriores, los mosaicos y las puertas de la iglesia», cuyo estado de salud se vio comprometido por una importante infiltración de agua. El comité también expresa su aprecio por el abandono de la excavación de un túnel justo al lado del sitio, debajo de la Plaza del Pesebre.

Un lugar rico de historia y espiritualidad

Situado a 10 km al sur de Jerusalén, el sitio fue identificado desde el siglo II como el lugar de nacimiento de Jesús. Aquí en el año 339 por iniciativa del emperador Constantino se construyó una iglesia, reconstruida por Justiniano en el siglo VI tras incendios y saqueos: como testimonio de la primitiva sala de culto se conservan los valiosos mosaicos del pavimento. En el siglo VII la basílica sobrevivió a la incursión de los persas. “El lugar de la Natividad – continúa el comunicado – también incluye conventos e iglesias latinas, greco-ortodoxas, franciscanas y armenias, así como campanarios, jardines aterrazados y recorridos de peregrinación».

Una lista para monitorear el estado de salud de los patrimonios de la humanidad

La lista de los patrimonios de la humanidad en peligro es un listado elaborado con el fin de sensibilizar a la comunidad internacional sobre las condiciones críticas -debidas a conflictos armados, desastres naturales, urbanización no planificada, caza furtiva, contaminación- en las que se encuentran lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas incluyen las antiguas ciudades sirias de Alepo y Damasco, el sitio arqueológico de Leptis Magna en Libia y la zona arqueológica de Chan Chan en Perú.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...