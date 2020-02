La ACdP organiza en Cáceres una formación de liderazgo

La Asoaciación Católica de Propagandistas (ACdP) ofrece mañana y pasado un curso de formación de Liderazgo en Cáceres, que impartirá Manuel Perucho Díaz. Es el director gerente de la Fundación San Pablo Castilla y León CEU y el tema será «Liderar equipos, liderar personas, liderar tu vida».

Las charlas tendrán lugar ambos días de 19 a 20.30 horas en la sede de Caja Almendralejo, en Cáceres, y está dirigida a jefes de equipo, estudiantes y profesores. No es necesaria inscripción previa y el curso es gratuito. Este curso pretende ayudar a discernir claramente qué es liderazgo de qué no lo es. «El liderazgo bien ejercido permite a las organizaciones más avanzadas aumentar el rendimiento de cada uno de sus individuos (liderar personas), mejorar el trabajo e incrementar la eficiencia del colectivo (liderar equipos). Pero hasta hoy no se ha conseguido ver a ningún líder que antes de todo lo anterior, no haya tenido que liderar su vida», explican desde la organización, que añade que «de un tiempo a esta parte, el término “Liderazgo” se viene usando como comodín, para, en ocasiones, referirse a cuestiones que poco tienen que ver con el mismo».