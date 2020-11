Jumaa AlKaabi: «Convivir desde la tolerancia, allá donde estén»

El director general de la Fundación for Islamic Culture and Religious Tolerance, Jumaa AlKaabi señaló que «la realidad contemporánea impele a los pueblos y a las sociedades a convivir desde la tolerancia, allá donde estén, particularmente en los contextos donde existe pluralismo religioso, múltiples culturas y posicionamientos distintos». Lo hizo esta semana en la primera de las charlas organizadas por la Fundación for Islamic Culture and Religious Tolerance (FICRT) y la Fundación San Juan del Castillo, moderado por el presidente de la Fundación.

«Tolerancia y valores para convivir en un contexto plural y en crisis» ha sido el eje vertebrador sobre el cual, el sociólogo, Zakaria Sajir, investigador en el Grupo Empleo de la sede española de la European Anti Poverty Network (EAPN); y la antropóloga, Alícia Guidonet Riera, coordinadora del Espacio Interreligioso en Fundació Migra Studium, han debatido dentro de este espacio de diálogo creado por Alfred G. Kavanagh, presidente de la Fundación San Juan del Castillo.

La necesaria convivencia

El sociólogo Zakaria Sajir, dentro de su propuesta para la gestión de la diversidad en España, expuso que la convivencia pacífica depende de dos cuestiones fundamentales: la primera, el empoderamiento de los individuos y las comunidades para que tengan una voz propia y evitar su instrumentalización en el juego político; y la segunda, la creación de un marco de diálogo que sea capaz de potenciar la riqueza cultural de las segundas generaciones. En este sentido ha señalado que «los jóvenes de la segunda generación tienen en su interior tanto la semilla del diálogo entre culturas como el germen de la destrucción de Europa. Sin embargo, lo que finalmente sembremos en nuestras sociedades no solo depende de ellos, sino de todos».

A continuación, la antropóloga, Alícia Guidonet Riera, a través de su ponencia se ha acercado al cuidado como forma de resistencia ante la crisis social que estamos viviendo. En este sentido, ha explicado que la forma de hacerlo es centrándose en las aportaciones de las tradiciones religiosas en relación al cuidado, entendido éste en un sentido amplio, y demostrando que resistir a la disolución social es optar por la convivencia.

Asimismo, la coordinadora del Espacio Interreligioso en Fundació Migra Studium ha manifestado que «crear una relación con algún “otro” supone acogerlo y dejarse acoger por él. Implica recibirlo y darle espacio, dejarse recibir y ampliar nuestra mirada. Significa salir de uno mismo para encontrarse en aquel que, llamando “inoportunamente” a nuestra puerta, provoca un movimiento en y entre nosotros».

Tras un fructífero debate gracias a las preguntas de los asistentes, la clausura del curso ha corrido a cargo de Macarena Úbeda Rojo, quien en su intervención ha destacado que «es necesario cuidarnos con una mirada que se coloque en los márgenes. Y fomentar el diálogo en forma de palabras que se encuentran teniendo como fuente de inspiración otros modelos».

De esta forma, ha concluido la primera actividad de un ciclo de tres conferencias con el título «Tolerancia e Integración» organizadas por la Fundación for Islamic Culture and Religious Tolerance y la Fundación San Juan del Castillo. Fruto de este nexo de unión entre ambas instituciones ha sido el convenio de colaboración, firmado durante este año 2020, gracias al cual se han llevado a cabo acciones diversas en favor de la paz, la tolerancia y el fomento del dialogo interreligioso.

