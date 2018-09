Juan Pablo I: 40 aniversario de su muerte

Juan Pablo I: “El amor lo puede todo”, 40 años después de su muerte

Hoy se cumple el 40 aniversario de la muerte de Juan Pablo I. Elegido el 26 de agosto de 1978, después de 33 días de pontificado el Papa fue encontrado sin vida en su cama, la mañana del 28 de septiembre

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano, Vatican News, 28-9-2018

El cardenal Albino Luciani era Patriarca de Venecia cuando asumió el nombre de Juan Pablo I. En su primer discurso Urbi et Orbi, el Pontífice insistió a la Iglesia que su primer deber era el de la evangelización y le exhortó a continuar con su esfuerzo ecuménico. En su discurso del 10 de septiembre, dirigido a los representantes de la prensa internacional, les pidió que se “acercaran más a sus semejantes, que percibieran más de cerca el ansia de justicia, de paz, de fraternidad, que instaurasen con ellos lazos más profundos de participación, de entendimiento y de solidaridad, por un mundo más justo y humano”.

El Papa humilde

En las únicas cuatro audiencias generales que presidió, el “Papa humilde” afrontó el tema de la humildad, de la fe, de la esperanza y de la caridad, hablando con un estilo tan personal que hizo surgir inmediatamente su vocación a la misión pastoral y catequética. Se le llamó también el “Papa catequista” y “Papa párroco del mundo”, también subrayó el amor por la catequesis, entendida como pasión comunicativa al servicio de la verdad cristiana y no como forma reducida de evangelización.

Juan Pablo I

Juan Pablo I, Papa Albino Luciani, fue el papa número 263.º. Su pontificado fue uno de los más breves de la historia, dando lugar, a lo que se llamó el año de los tres papas. Fue el primer papa nacido en el siglo XX y también el último en morir en dicho siglo. Asimismo, es el último pontífice italiano hasta la fecha, y el último de una larga sucesión ininterrumpida de papas italianos a lo largo de más de cuatro siglos, iniciada con Clemente VII en 1523.

Fue declarado Siervo de Dios por su sucesor, Juan Pablo II, el 23 de noviembre de 2003. El papa Francisco confirmó su virtud heroica el 8 de noviembre de 2017 y le proclamó Venerable.

Fue el primer papa que eligió un nombre compuesto, “Juan Pablo”, en honor a sus dos predecesores, Juan XXIII y Pablo VI. Explicó que quiso homenajear a ambos al sentirse agradecido y en deuda con ellos por haberle nombrado obispo y cardenal, respectivamente. También fue el primer papa en utilizar el número “I” en su nombre, llamándose “Juan Pablo Primero”.

Sus dos sucesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, han recordado su actitud cercana, amable y cariñosa en múltiples ocasiones. En Italia es recordado con los apelativos de “Il Papa del Sorriso” (El papa de la sonrisa), e “Il Sorriso di Dio” (La sonrisa de Dios).

Fotos Juan Pablo I

