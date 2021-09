Juan Manuel Gil: «Mi proyecto de investigación consiste en tratar de desarrollar una teoría de efectuación»

Vatican News ha podido hablar con el profesor colombiano, Juan Manuel Gil, a pocos días del inicio de la I Escuela Internacional de Verano, promovida por la Economía de Francisco, del 29 de agosto al 4 de septiembre. En la entrevista se trata la investigación que esta desarrollando basado en la correlación entre “identidad personal, liderazgo transformacional y la lógica de la efectuación para conseguir el bien común”.

Sobre el capital espiritual y liderazgo transformacional, Juan Manuel explica que «mi primera vinculación con la Economía de Francisco arrancó con una Villa que se llama “Negocios en transición”, que tiene que ver con temas de emprendimiento, generación de valor, de sostenibilidad empresarial. Pero, no fue sino hasta julio de este año, que mi compromiso arranca a incrementarse más y lo hago a través de la investigación. Mi proyecto de investigación consiste en tratar de desarrollar esta teoría de efectuación, cómo sirve de base para entender como los emprendimientos se desarrollan y, además, como pueden llegar a perseguir el bien común, que son los dos principios o los objetivos que se busca con la Economía de Francisco».

Ante el desafío de hacer empresa sólo por el beneficio económico, el profesor colombiano expone que «creo que el principal desafío, el más grande, para poder lograr una economía inclusiva e integral es que muchas veces hay un énfasis muy grande cuando se crea la empresa, se piensa únicamente en el retorno económico, es decir, en general se busca crear empresa para que yo tenga mejores ingresos y muchas veces se para ahí. Pero hay otras áreas que son importantísimas también para la creación de empresa, por ejemplo, entender como esa empresa no solo me genera recursos a mí sino que debería ser también la expresión de mi identidad personal como emprendedor, que también esa empresa se convierte en el legado que yo le voy a dejar al mundo, que va muchísimo más allá de lo financiero».

Por último, Juan Manuel explica la importancia de poner al centro de la economía a la persona, «Al final desde mi experiencia, desde lo que yo he visto en la investigación, veo que hay una gran diferencia entre los emprendedores que sólo piensan que su enfoque principal es generar recursos para la empresa y los emprendedores que dicen yo quiero montar empresa y mi empresa está también fundamentada en poner en el centro a los demás, en poner en el centro a la persona y la gran diferencia que yo veo es que estos segundos, cuyo propósito de verdad se centra en la persona, en la sociedad, son personas plenas, que yo las veo felices y veo que su vida tiene un sentido. Entonces, van más allá de esta labor empresarial y de verdad logran transformar sus propias vidas, las de sus empleados, las de sus proveedores, etc., yo esto lo he visto».