Juan Manuel Cotelo: «El mejor escaparate de Dios es nuestra vida cristiana»»

Este año el ponente de las IX Jornadas de Pastoral de la archidiócesis de Toledo es Juan Manuel Cotelo, periodista, director de cine y productor, que a lo largo de dos ponencias reflexionará sobre cómo podemos hacernos presentes, como creyentes, en el ámbito de la cultura y compartirá su propia experiencia. Esta misma mañana, ante 400 personas reunidas telemáticamente, Cotelo ha indicado que «a veces los cristianos tenemos muchas excusas para quedarnos encerrados», y haciendo metáfora del temporal de nieve en nuestra vida cristiana, ha manifestado «que podemos ver la tormenta, ser críticos con la misma y buscar culpables, pero nosotros tenemos que decir vamos a salir fuera». Además, ha señalado que «vivimos en la cultura de los grandes números, y tendemos a pensar que ya somos muchos cristianos, nos paralizamos, nos conformamos y por eso no salimos a buscar a la oveja perdida».

Según Juan Manuel Cotelo «amar es servir», y el servicio se traduce en la escucha si tenemos que comunicar a Dios, porque «es Dios quien se comunica a sí mismo a través de mí». Además, ha comentado que «Dios nos pide que obedezcamos, que no pensemos tanto porque lo que frena la evangelización es la cultura del éxito. Tenemos que experimentar el fracaso que es la puerta del éxito en la fe».

«No busquemos cifras de éxito»

Juan Manuel Cotelo ha dicho de una forma clara, sencilla y con corazón que «no juzguemos nuestra misión, no nos comparemos, no busquemos cifras de éxito”, porque lo que “tenemos que hacer es cumplir nuestra misión en la Iglesia y obedecer con fe».

Para Cotelo «nuestro trabajo de evangelización es mostrar a Dios y el mejor escaparate de Dios es nuestra vida cristiana, porque no hay libro, no hay película, no hay argumento intelectual que tenga tanta fuerza como alguien que vive en Dios, porque Dios sale por los poros que se manifiesta a través de la palabra, de la sonrisa, del silencio…», y entonces «surgirá la pregunta «oye tú que tienes que yo no tengo, ¿Cómo puedes tener paz cuándo todo el mundo está nervioso», y la respuesta «es Cristo que vive en mí y en ti».

Este «contador de historias», tal y como se ha definido Cotelo, ha recordado que «Jesús hoy actúa a través de cada uno de nosotros, en nuestro territorio» y «no podemos quedar encerrados», porque «los bautizados somos muchos, pero ¿cuántos trabajamos en el anuncio del Evangelio porque la oferta de empleo está hecha».

Experiencias extradiocesanas

Al igual que en las ediciones presenciales en esta novena edición tendrán lugar las experiencias extradiocesanas que podrán seguirse por la plataforma zoom y por el Canal Youtube del Plan Pastoral Diocesano. Así en el área de la Caridad: Comunidad de Sant’ Egidio de Madrid; en Patrimonio y Pulsera Turística: Fundación Las Edades del Hombre (Castilla y León) ; en Apostolado Seglar: José Luis Restán, director editorial de la Cadena Cope; y en Relaciones Interconfesionales: Mayte Rodríguez, directora del Centro de Estudios Judeo-Cristianos.

Esta tarde a 18.00 horas será la segunda ponencia de Juan Manuel Cotelo, con el título: «Aprendamos de los burros: dos orejas grandes y una boca pequeña».

A las 21.00 horas por Canal Diocesano se podrá disfrutar de la Vigilia de Oración, con el concierto “Escucha Israel”, de la Capilla Diocesana de Toledo.

La Misa conclusiva de las IX Jornadas de Pastoral será mañana domingo a las 12. 00 h desde la Catedral Primada, presidida por don Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo, y se retransmitirá por TRECE.