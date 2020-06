Juan del Río en la inauguración del Experto en Comunicación: «Sed portavoces de los sin voz»

«Comunicar esperanza en medio de la tribulación» es uno de los objetivos que ha destacado Juan del Río, arzobispo Castrense y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, durante la inauguración de la nueva edición del Experto en Comunicación Social de la UPSA. Juan del Río ha pedido a los comunicadores cristianos «ser portavoces de los sin voz» y con las informaciones, trasladar «coherencia, verdad, amor y belleza». Además, ha instado a los alumnos a «comunicar desde la ética y desde el humanismo cristiano».

En esta pandemia «muchos han cuestionado la presencia de Dios en este momento de desesperanza. En medio del desierto, ha habido mucha comunicación de gestos solidarios y de entrega». Por lo tanto, les ha recordado que «el buen comunicador sabe entrar en las entrañas de este tiempo de tribulación. No para repetir lo de todos, si no para reconocer los héroes anónimos».

Y tras la crisis sanitaria, «o nos unimos y nos comunicamos, o no salimos», ha sentenciado. Por eso, el arzobispo Castrense ha invitado a los periodistas a «no avergonzarse de la verdad», a convertirse en constructores de «puentes y autopistas» y descartar la cultura de la mentira que «crea enemigos y distanciamiento».

Para el prelado, la comunicación «es un bien necesario en nuestra sociedad, una comunicación que tenga en el centro a las personas, abordando sus principales necesidades, lo que les reportaría como beneficio su progreso y enriquecimiento como seres humanos». Para concluir esta lección inaugural, ha invitado a que la Iglesia «se forme en el ámbito de la comunicación social», en la que la Iglesia debe poner como protagonista a los pobres, «a las personas más vulnerables, buscando siempre su bien y crecimiento personal».

Comunicación cristiana

Durante la inauguración, la rectora de la UPSA, Mirian Cortés Diéguez, también ha destacado la importancia de «profundizar en la comunicación cristiana», porque «así ganamos todos: ganáis vosotros, gana la Iglesia y gana la sociedad». También el director de la comisión episcopal, Josetxo Vera, apuntó que en este curso que se celebra virtualmente de manera excepcional, se engloba también en «uno de los momentos fabulosos de la historia de la Iglesia».

En el acto, además de los once participantes del curso, han estado presentes Gloria García González, directora del Experto en Comunicación Social, y Carmen María Alonso, decana de la Facultad de Comunicación, que fue la encargada de dirigir este acto que se ha celebrado en modo online, como así transcurrirán las sesiones que se imparten durante todo el curso.