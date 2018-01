Juan Carlos I inaugura la nueva iluminación de Santa María la Mayor de Roma. Le acompaña la reina emérita doña Sofía, el viernes 19 de enero. La basílica de Santa María la Mayor es visitada con mucha frecuencia por el Papa Francisco. Según una tradición de siglos el Rey de España es protocanónigo honrario de esta basílica. Sigue siéndolo don Juan Carlos La Fundación Endesa firmó un acuerdo el año pasado con el Vaticano para iluminar esta basílica ligada a España desde tiempos de Carlos I

Es el lugar al que acude a rezar el Papa Francisco I antes y después de irse de viaje. Solo, el Santo Padre ora en la basílica de Santa María La Mayor, en Roma, un espacio estrechamente ligado a España, pues está bajo su protección desde los tiempos de Carlos I. Esta ligazón brilla de nuevo ahora con la inauguración, por parte de sus majestades los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, de su nueva iluminación. Un proyecto que ha podido ver, valga la redundancia, la luz, gracias al acuerdo que, el pasado año, firmó la Fundación Endesa con el Vaticano.

Es una de las cuatro basílicas papales de Roma y, bajo la supervisión de la Dirección de los Servicios Técnicos del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, la empresa Enel X se encarga de restaurar y adecuar la luz al siglo XXI. En el acto de inauguración, Don Juan Carlos y Doña Sofía fueron los invitados de honor, y les acompañaron, como anfitriones, Sus Eminencias Reverendísimas el Cardenal Stanislaw Rylko y el Cardenal Santos Abril y Castelló; el presidente de Endesa y de su Fundación, Borja Prado, y la interpretación musical de la soprano Ainhoa Arteta.

Prado subrayó que “hay tres razones que hacen de este lugar uno de los más especiales del mundo: Es el Templo dedicado a la Virgen más importante del mundo. Está bajo protección de la Corona Española desde los tiempos de Carlos I. Y el Santo Padre, antes y después de cada viaje, viene a rezar aquí. Sólo él. Por eso, es un orgullo y un honor para la Fundación Endesa iluminar esta Basílica”.

La Fundación Endesa ilumina el espacio empleando las técnicas más avanzadas de ahorro de energía y optimización de eficiencia, pretendiendo alcanzar un ahorro de hasta un 80% de potencia y energía, unido a una iluminación artística de referencia.

Las actuaciones en la basílica se han llevado a cabo en distintas estancias; el altar y artesanado del Baldacchino, el Baptisterio, la bóveda y el retablo de la Capilla Paolina, la Capilla Cesi, la Capilla del Crucifijo, la Capilla Sforza, la contra fachada y nave central, la nave y las cruces, la nave lateral, la capilla lateral y la estatua de la Virgen Ave Regina Pacis.

La Basílica de Santa María la Mayor fue construida a mediados del siglo IV bajo las órdenes del Papa Liberio. Está situada en la cima del Esquilino y está considerada la más grande de las iglesias dedicadas a la Virgen María en Roma, siendo una de las cuatro basílicas patriarcales de la capital italiana y la única que ha conservado su estructura paleo-cristiana.

