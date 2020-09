Juan Carlos Elizalde reivindica el «derecho a no emigrar»

Ante la próxima jornada del Migrante y del Refugiado, que la Iglesia celebra este domingo, el obispo Vitoria y presidente de la Subcomisión para las Migraciones y Movilidad Humana de la CEE, Juan Carlos Elizalde, ha reivindicado el «derecho a no emigrar». Elizalde ha señalado que «emigrar es un derecho, pero es un derecho no hacerlo, y que los países tenemos que ayudar a los países en origen a evitar no solo la guerra sino a que no se vean obligados a emigrar procurando el desarrollo». Elizalde ha destacado también que, en las migraciones, «el seguimiento a Jesús tiene que encarnarse en lo concreto». Ha recordado que Moria también está entre nosotros, donde muchos viven en condiciones infrahumanas, por lo que ahí tiene que estar también la Iglesia».

Para celebrar esta jornada del Migrante y del Refugiado, este 27 de septiembre será Juan Carlos Elizalde quien presida la Eucaristía retransmitida por La 2 de TVE. Será en la Ciudad Escuela-Muchachos (CEMU) de Leganés, un proyecto fundado en al año 1970. El CEMU acoge como internado a muchos niños inmigrantes llegados de diferentes puntos de España. En ella, D. Juan Carlos, que ya prepara su homilía para ese día, la dedicará a esta realidad y estará acompañado por migrantes y refugiados. El obispo de Vitoria hará hincapié en lo «preferentes que son para la Iglesia las personas excluidas y vulnerables» en muchos casos migrantes y refugiados, «más si cabe en esta situación de pandemia» y pondrá el acento en la denuncia que muchísimos colectivos cristianos hacen ante la dura situación que viven estas personas, con el ejemplo del Campo griego de Moria tras el devastador incendio hace varias semanas.

La Iglesia Católica dedica de manera especial esta semana a concienciar sobre la realidad de los migrantes y refugiados y cómo afecta a nuestros países y también a estudiar la situación por la que pasan muchas personas que se ven obligadas a huir de guerras, enfermedades, persecución, pobreza o hambre en los cinco continentes. La Conferencia Episcopal Española ha preparado una serie de reflexiones, testimonios, artículos y mensajes del Papa Francisco en una revista especial editada para esta semana y repartida por todas las diócesis, la cual se podrá adquirir de manera gratuita en la Librería Diocesana de Vitoria. Durante esta semana, todas las parroquias en sus misas y celebraciones tratarán el tema de la inmigración bajo el lema “Como Jesucristo, obligados a huir”, que recuerda la huida de la Sagrada Familia a Egipto ante la amenaza de muerte. La Iglesia quiere así tratar este tema tan de actualidad y que afecta a miles de personas que huyen de sus hogares para encontrar un futuro mejor. El objetivo que busca la Conferencia Episcopal es que aprender a acoger, proteger, promover e integrar a migrantes y refugiados que llegan a nuestras ciudades, pueblos y barrios.

Como refuerzo a esta cita, en la víspera a este día, la diócesis de Vitoria, a través de su Delegación de Migraciones, ha organizado una mesa redonda con expertos sobre este asunto así como con testimonios y experiencias de personas extranjeras que ya viven en nuestro territorio y sobre su situación a día de hoy a causa de la pandemia del coronavirus. Será el sábado 26 de septiembre a las 17:30h en el Aula San Pablo en la calle Vicente Goicoechea 5, junto a la Catedral Nueva, y aunque la capacidad es mucho mayor, por cuestiones sanitarias, el aforo se limita a 52 personas. El viernes, por su parte, el Obispo de Vitoria se reunirá con una veintena de jóvenes para tratar este asunto y sondear la visión que tiene la juventud sobre este reto de la migración y las principales dudas que les puedan venir. Será a las 20:00h en el claustro de las Hermanas Dominicas de Vitoria, en calle Pintorería.