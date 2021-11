Juan Antonio Aznárez, nuevo arzobispo castrense: «Fue una sorpresa total. Desde el primer momento no dudé»

Juan Antonio Aznárez ha explicado que para él el nombramiento fue una sorpresa, «estaba llegando a Tudela visitando a mis padres, y en el portal de la casa me llamó el Nuncio para darme la noticia. Fue una sorpresa total. Los primero a lo que te anima a hacer el Nuncio es a decir que sí al Papa. Desde el primer momento no dudé, porque obedecer al Señor siempre me fue bien».

Así lo ha contado en su primera rueda de prensa tras anunciarse su nombramiento como nuevo arzobispo Castrense. En ella ha comunicado que tomará posesión del cargo el 9 de enero en la Catedral Castrense de Madrid. Durante el acto, el nuevo arzobispo Castrense ha estado acompañado por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez.

Uno de los últimos que sacerdotes que hizo el servicio militar antes de entrar en el seminario

El nuevo arzobispo Castrense ha explicado su relación con este mundo, explicando su experiencia en el servicio militar antes de ingresar en el seminario, «lo hice en Alicante y luego Valencia. Yo era tirador de carro de combate, una unidad de caballería. Un poco de experiencia tengo. Pero soy consciente de que voy a tener que preguntar mucho, y aprender mucho. Pero voy con confianza. Carlos Jesús Montes, el vicario general, con quien he hablado estos días, más amable y disponible no ha podido ser».

«Se lo dije a mis padres este domingo después de la siesta»

«A mi hermano se lo comuniqué este sábado por la tarde, a mi hermana el domingo por la mañana y a mis padres tenía un poco de miedo porque son muy mayores. Se lo dije este domingo después de la siesta. A mi madre le está costando más y mi padre lo veía venir. Procuraré visitarles con la mayor frecuencia posible, porque lo necesitan y a mi me viene muy bien».

Aznárez ha explicado que «como obispo auxiliar tenía asimilado que me podían destinar a otra diócesis para servir a la Iglesia, pero no se me pasaba por la cabeza que fuera en una diócesis no territorial. La Castrense no está ligada a un territorio concreto, sino de toda España y lugares de misión de los ejércitos o Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado».

Por su parte Francisco Pérez, ha expresado su alegría por este nombramiento del Papa Francisco «por lo que supone para la Iglesia de Navarra. También motivo de alegría para mi porque fui durante años arzobispo Castrense de España y guardo buenos recuerdos».