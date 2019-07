Jóvenes de Madrid inician la peregrinación a varios santuarios

Por iniciativa del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, la Delegación de Jóvenes propone este verano una nueva peregrinación a varios santuarios para jóvenes, en esta ocasión a la Bien Aparecida, Loyola, Lourdes y Barbastro.

Con el lema El Amor siempre vence y la mirada puesta en la Virgen, el objetivo es que puedan profundizar en la experiencia cristiana que hace tener la esperanza cierta de que «no hay circunstancia en la vida que se pueda separar del amor de Dios», como destaca el director del Secretariado de Infancia y Juventud de la archidiócesis de Madrid.

Luis Melchor recuerda que, para los jóvenes, «el verano es un momento muy intenso para poder hacer lo que, durante el año, no nos da tiempo a llevar a cabo: estar con los amigos, disfrutar, descansar, tener nuevas experiencias…». «Queremos que este caminar juntos que vamos a hacer –subraya – esté jalonado de momentos de oración, soledad, playa, alegría, deporte…». De todo tipo de detalles, «pero siempre impulsados por el amor».

Porque «el amor –descubre el sacerdote madrileño– siempre ha vencido en María, en un testigo impresionante como lo son san Ignacio de Loyola o los mártires de Barbastro». Y, como el Amor en mayúscula, insiste, «es el que puede vencer en nuestra vida para hacernos realmente plenos y felices», van a testimoniarlo durante los días de peregrinación.

«Jesús me ha cambiado la vida»

Pablo Ureña es uno de los jóvenes madrileños que estará presente en esta peregrinación. El año pasado lo hizo como peregrino, y este año cambia el atuendo para revestirse de voluntario. «Para mí, la peregrinación del pasado verano fue muy especial, ya que era una forma de recuperarme de no haber estado últimamente muy conectado con Dios».

Este estudiante de 2º de Ciencia Política y Gestión Pública en la Universidad Rey Juan Carlos recuerda que fue «como abrir mi corazón hacia otra dimensión, porque hacía años que no me confesaba y, en una de las vigilias, sentí que necesitaba limpiarme y liberarme de todos esos males que me atormentaban». Desde entonces, «he cogido carrerilla y me siento muchísimo mejor».

Haber pasado de peregrino a voluntario significa, para él, dar «un paso hacia adelante», ya que «empecé siendo catequista hace dos años y, poco a poco, veo que mi fe va dando frutos y puedo ir transmitiendo a los demás lo que yo he aprendido de Jesús, quien me ha cambiado la vida». Ahora, «al ser voluntario con la Delegación de Jóvenes, estoy muy agradecido por los que han confiado en mí y yo voy a entregarme al máximo para que todo salga rodado».

«La gente se ha desvivido por esta peregrinación y merece muchísimo la pena»

En cuanto al tema medular de la peregrinación, centrado, de principio a fin, en el amor, el joven destaca que «es un lema increíble». Al fin y al cabo, «el mensaje que trató de darnos Jesús es el amor». Y «el amor, al final, siempre va a vencer, y cualquier odio y cualquier guerra, al final se pueden solucionar a través del amor; no hay otra manera».

Ureña anima a todos los jóvenes a unirse a este encuentro «porque el trabajo que estamos haciendo, y el que han hecho otros antes, es fantástico». La gente, reconoce, «se ha desvivido por esto y merece muchísimo la pena». Este tipo de peregrinación, asevera, «te hace un huequito en el corazón para que lo abras y pongas una puerta en medio para que, de esta manera, te des a los demás». Nosotros «somos los discípulos de Jesús, su legado, y tenemos que intentar transmitir a los demás lo que hemos aprendido de Él».

Alegría, misión y evangelización

Dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años, la peregrinación se desarrollará con el siguiente programa:

20 de julio. Madrid – Santander

21 de julio. Peregrinación a la Bien Aparecida (12 km)

22 de julio. Laredo (Día por grupos de origen)

23 de julio. Peregrinación Araya – Aránzazu (16 km)

24 de julio. Peregrinación Aránzazu – Zumárraga (19 km)

25 de julio. Peregrinación Zumárraga – Loyola (18 km)

26 de julio. Loyola – San Sebastián (Día de contemplación)

27 de julio. Lourdes (Día mariano)

28 de julio. Jaca (Día por grupos de origen)

29 de julio. Peregrinación Barbastro (8 km) (Día martirial)

30 de julio. Zaragoza (Día de acción de gracias)

Más información en el email deleju.verano@archimadrid.es y en este enlace.

Infomadrid / Carlos González / Fotos: Delegación de Jóvenes

