Joven católica francesa descubre el valor de los pobres e impulsa los Hogares Lázaro en España, un innovador proyecto social liderado por jóvenes Joven católica francesa descubre el valor de los pobres e impulsa los Hogares Lázaro en España, un innovador proyecto social liderado por jóvenes que quieren vivir con personas en situación de vulnerabilidad social. Ofrecerá su testimonio en el Asalto al Cielo en Colmenar del Arroyo. Será el sábado 14 de abril, a las 18h, en la Parroquia Asunción de Nuestra Señora de Colmenar del Arroyo (Madrid), en la estela de la fiesta de la Divina Misericordia. Sibylle De Malet, es la responsable del desarrollo europeo en Hogares Lázaro, un proyecto de acogida y acompañamiento de personas sin hogar y en riesgo de exclusión social, que nació en Francia y que ya ha comenzado también su andadura en Madrid. Su misión es la de acoger a personas sin hogar pero ofreciéndoles mucho más que un techo en el que vivir: un lugar de encuentro, una verdadera familia y un verdadero hogar en el que todos pueden escucharse y compartir juntos la vida. Compartirá su aventura personal de encuentro con el Amor Misericordioso de Dios y con los pobres, en el Asalto al Cielo el sábado 14 de abril en la parroquia de Colmenar del Arroyo (Madrid). Su conversión a la edad de 18 años Sybille De Malet, encontrándose perdida, como muchos jóvenes franceses de su generación, descubre a los dieciocho años que la Iglesia católica no es una mera institución sino su madre. En un retiro para jóvenes en Pare-le-Monial, en adoración ante el Santísimo Sacramento, recibe una fuerte llamada a los pobres. Encuentro en España con las Misioneras de la Caridad y con las Hermanitas del Cordero Acabado ese curso lectivo y sus vacaciones, va a Madrid a estudiar. Ahí comienza a discernir el sentido de la llamada que había recibido: dedicarse a los pobres. En Madrid conoce a las Misioneras de la Caridad y se une al grupo de voluntarios de su comedor social, ayudando a dar de comer a los pobres. Crecía en ella el deseo no sólo de ayudar a los pobres sino de sentarse a la mesa con ellos. Entonces conoció a las Hermanitas del Cordero, una comunidad que vive muy cerca de los pobres, que son también pobres como ellos, porque son mendicantes, confiadas a la Providencia de Dios y a las limosnas que la gente cada día les da, siendo la limosna que reciben su sustento de cada día. Estas Hermanitas hacen su misión con los pobres y entre los pobres: viven con ellos, rezan con ellos y son uno con ellos. Los pobres son su familia. Sybille descubre que ese es el lugar que el Señor quiere para ella, y así se incorpora a la comunidad como Joven del Cordero. La situación económica de España en aquel momento (2011-2013) era de profunda crisis. Había mucha gente que lo había perdido todo en la calle. Ella se sienta con ellos, habla con ellos y se interesa por ellos como una amiga. Poco a poco fue sintiendo que quería vivir con ellos para compartir su vida con ellos y enriquecerse también con la vida de ellos. Quería decirles, no con palabras sino con su vida, que su vida era digna, preciosa, valiosa. Y para eso necesitaba vivir con ellos. El encuentro con el Proyecto Lázaro en Francia Vuelve a Francia. Gracias a un amigo conoce el Proyecto Lázaro, pisos compartidos entre jóvenes y personas en situación de exclusión social, un proyecto católico en que jóvenes profesionales viven con personas que han pasado por el sufrimiento de la calle, oran juntos, y comparten su vida con ellos. Sybille se incorpora al proyecto, entrando además a vivir en uno de los pisos. En el encuentro con la gente herida por la vida empieza a descubrir más sus heridas y sus reacciones egoístas, pero también la grandeza de corazón de la gente marcada por haber vivido en la calle y el amor que son capaces de dar. Toda una experiencia de comunión y de amistad. Los Hogares Lázaro El proyecto surgió en 2006, cuando dos jóvenes de 29 años conmovidos al ver a personas durmiendo en las calles de París, decidieron invitar a varias personas sin hogar a vivir con ellos. Pronto otros jóvenes quisieron compartir su experiencia. Hoy existen hogares Lázaro en París (gestionados por la Association Pour l´Amitié) y en distintas ciudades de Francia (gestionados por la Asociación Lazare). El objetivo de estos Hogares es compartir la vida desde la fraternidad, el servicio y la ayuda mutua, tratando de vivir relaciones sencillas en fraternidad cristiana, aunque esto no siempre resulte fácil. Así, quienes elijan compartir de este modo su tiempo y su vida, puedan avanzar y encontrar su lugar en la sociedad. Para ello, los miembros de estas pequeñas fraternidades buscan ayudarse a descubrir o a reforzar las capacidades y habilidades de cada uno, haciendo posible que las personas vulnerables vuelvan a confiar en sí mismas, reconstruirse, y tener ilusión por salir adelante. Sus casas se componen de pisos para hombres y para mujeres en los que comparten la vida jóvenes profesionales entre 25 y 40 años (al menos durante un año) con personas que han sufrido la ruptura familiar y la vulnerabilidad de quedarse en la calle. La convivencia entre ellos es acompañada y tutelada por una familia voluntaria. Los voluntarios residentes compaginan su trabajo y su vida personal para estar presentes y disponibles, compartiendo parte de su tiempo con sus compañeros de piso. Son lugares abiertos y de acogida, en los que reina la amistad y la alegría. Desde el año 2011 más de 300 personas han realizado esta experiencia, compartiendo sus vidas en sus casas en Francia y en Bélgica. En España, el proyecto ha abierto una casa en Madrid, y espera poder abrir nuevos pisos próximamente. En el año 2017 Lazar, en Francia, ganó La France s’engage, su Premio en Innovación Social más prestigioso, elegido popularmente por los franceses, entre más de 1.000 proyectos sociales, como su proyecto social favorito. El Presidente de la República Francesa le otorga al proyecto esta prestigiosa etiqueta de calidad a la innovación social, que él mismo patrocina. Su misión en España: establecer el Proyecto Lázaro en Madrid En octubre de 2015 Sybille viaja a Madrid con la misión de abrir el proyecto. Habla con varios amigos sacerdotes y laicos. El P. Álvaro Cárdenas, sacerdote de la diócesis de Getafe, se compromete a ayudarla. En febrero de 2016, junto con otro sacerdote y dos laicos comenzaron a sacar el proyecto adelante. Al año siguiente, gracias a este equipo con la capacitación específica para hacer realidad el proyecto, estaba diseñado el proyecto y constituida la Fundación Hogares Lázaro. En la actualidad tienen abierto un piso para mujeres y esperan abrir otro para hombres que consolide el proyecto, y así poder abrir nuevos Hogares en Madrid y en otras ciudades. Para saber más del Proyecto Hogares Lázaro: https://www.youtube.com/watch?v=-8pPOBjacM0&t=129s https://www.youtube.com/watch?v=Lrk7zlYkNqs https://www.youtube.com/watch?v=7Vi5jWCfyIc https://www.youtube.com/watch?v=yVX1KyiIjwY En Colmenar del Arroyo el sábado 14 de abril Dará testimonio de su encuentro con el Amor Misericordioso de Dios y con los pobres el sábado 14 de abril en la vigilia de testimonio, adoración y alabanza “Asalto al Cielo”, en la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Colmenar del Arroyo (Plaza de España, s/n). Programa: 17h. Rosario;

18h. Testimonio;

19h. Adoración;

20h. Misa. Cómo llegar En coche: tomar la carretera M-501 en dirección San Martín de Valdeiglesias, y continuar por ella hasta la salida 37, dirección Chapinería, Colmenar del Arroyo y Valdemorillo; luego se toma el desvío hacia Colmenar del Arroyo, y se continúa recto hasta la Plaza de España, donde se encuentra la Parroquia. En autobús desde Madrid: tomar el autobús 642 en el Intercambiador de Moncloa. Asalto al cielo es una iniciativa evangelizadora y misionera desarrollada desde el año 2015 por el sacerdote de la diócesis de Getafe y párroco de Colmenar del Arroyo, Álvaro Cárdenas, como respuesta al desafío de nuestra sociedad moderna y secularizada y como expresión del anuncio misionero que reclama particularmente nuestro tiempo, tan necesitado de testigos de la fe para encontrar a Cristo. Es una vigilia mensual de testimonio, adoración y alabanza cuyo centro es Jesucristo vivo y presente en aquellos que se han encontrado con Él, y en su presencia viva en la Eucaristía. El fin de esta vigilia es el encuentro con Él en el testimonio de los suyos, en la adoración y la alabanza, y en la celebración eucarística. Han compartido su testimonio de encuentro con Cristo, de conversión, y de misión en la Iglesia y en el mundo, escritores, historiadores, periodistas, directores de cine, evangelizadores laicos, mujeres que se vieron abocadas al aborto y que ahora son defensoras de la maternidad y de la vida, miembros de la Iglesia perseguida en Oriente Medio, jóvenes que se han encontrado con Cristo y se entregan ahora a los demás, etc. Personas, todas ellas, que se han encontrado con la Misericordia de Cristo a través de un encuentro sobrenatural con él, de la investigación, de un grave accidente, de una ruptura matrimonial, o en la desesperación y el vacío de existencial, las drogas, las sectas de la Nueva Era o de ciertas “terapias alternativas”, muchos de ellos desde la indiferencia o el ateísmo. Para cualquier pregunta o información: asalto.al.cielo.colmenar@gmail.com