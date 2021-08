Josetxo Vera: «La comunicación está en el ser de la Iglesia»

El religioso, sacerdote y periodista, Fernando Cordero Morales, ha realizado una entrevista a en su canal de YouTube ‘Cruzando Fronteras’ a José Gabriel Vera Beorlegui, sacerdote diocesano de Pamplona. Actualmente es director de la oficina de información y de la comisión para las comunicaciones sociales en la Conferencia Episcopal Española (CEE). El diálogo se ha basado en torno a su libro ‘La senda de la reputación. Cómo la comunicación puede mejorar la Iglesia’ (PPC), un libro dedicado a la comunicación institucional.

José Gabriel afirma que la comunicación es indispensable por dos motivos, «uno es fruto de la propia identidad de la Iglesia. La Iglesia se funda para el anuncio de un mensaje, y el comienzo de su misión es esa palabra del Señor e ir por todo el mundo y anunciarlo. Por lo tanto la comunicación está en el ser de la Iglesia. Una Iglesia que no comunica no es Iglesia, porque falta un elemento esencial de su misión, comunicar. Por otra parte todas las instituciones del mundo, todas las compañías, las empresas, tienen un deber de comunicarse. tienen la obligación de salir a la palestra pública y hacer presente sus opiniones, ideas, servicios, aportaciones al bien común, su deseo de unir a otros para conseguir bienes más altos. Eso obliga a comunicarse. No es solo una cuestión estratégica, es una misión de la iglesia y de salir al encuentro de la gente».

Hay una parte del libro en la que se desarrolla la complejidad de la Iglesia, el autor explica que «no todo es la Iglesia católica, pero para la percepción de la gente todo es Iglesia católica. Les da igual una religiosa benedictina de clausura, una hija de la caridad de vida contemplativa, un obispo, un monaguillo, un catequista, todo es Iglesia católica, pero no es todo de la misma forma ni se pueden buscar las mismas responsabilidades en todo».

Todo es más complejo con el contexto digital

«El Papa Benedicto y el Papa Francisco han dicho muchas veces que la Iglesia no se entra por apostolado o por convicción sino por atracción, el decir, es un encuentro personal con Jesús que te vincula e incorpora a Jesús. En esa vinculación, otra gente que te ve se incorpora también. Es una atracción por la alegría de una vida entregada al señor. Esa atracción solo se hace con coherencia. La gente se acerca a aquello que lo ves auténtico, en lo que hay coherencia entre lo que se dice y se hace, lo que se piensa».

El éxito de la comunicación del Papa

«La coherencia del Papa es una realidad muy poderos. Yo tuve ocasión de estar en el sínodo de los jóvenes trabajando para la comunicación del Vaticano y tuve oportunidad de ver al Papa muy de cerca, viéndole funcionar. En ese verle funcionar te dabas cuenta de la potencia de su coherencia. es un hombre con mucho vigor, sencillez y autoridad moral. Tenía una potencia espiritual increíble. El Papa hace lo que dice, dice lo que piensa y piensa lo que reza. Hay una unidad de vida que yo creo que para todos los cristianos es una inspiración que en él se ve muy fácil».