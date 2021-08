Josela Gil sobre el terremoto en Haití: «Las organizaciones se están moviendo para encauzar la ayuda que llegue»

Haití sufrió el pasado sábado un fuerte terremoto que volvió a sacudir el país. Son numerosas las organizaciones que ya han mostrado su apoyo y solidaridad con el país haitiano tras este seísmo que ha dejado cerca de 1.300 muertos y 5.000 heridos. ECCLESIA ha podido hablar con Josela Gil, religiosa de la Congregación de Jesús-María que ha estado viviendo durante cuatro años en Haití, país del que volvió hace apenas unas semanas.

La religiosa de la Congregación de Jesús-María ha afirmado que «en principio en Puerto Principe el terremoto se sintió mucho pero aparentemente no ha habido daños graves. He hablado con gente que vivió el terremoto de 2010 y psicológicamente sí que están afectados. La zona más afectada ha sido el sur del país y, desgraciadamente, el hepicentro está muy cerca de donde se originó el ciclón Matthew en el año 2016. Haití lo que tiene es que hace un mes asesinaron al presidente, y es un país que no levanta cabeza. Cuando no es una cuestión política es un tema de la naturaleza como este terremoto».

Fuertes daños y desencadenantes

«Los daños lógicamente son fuertes, pero también porque las construcciones no son antisísmicas, las casas están unas al lado de otras sin ningún tipo de control y la miseria ahora es otra cosa más por encima de eso. A medida que vayan pasando los días el problema estará en el cólera, el tema del agua y las infecciones. No hay un sistema de saneamiento, no hay carreteras accesibles y eso dificulta mucho más las ayudas. También ahora será un problema la seguridad, ya que las bandas organizadas aprovecharán este descontrol para campar a sus anchas».

La ayuda humanitaria

«La ayuda internacional ya se está moviendo. A mí me está escribiendo gente que nos conoce para ver cómo se puede ayudar. Sé que las organizaciones ya se están moviendo por allí para ver cómo encauzar esa ayuda y que llegue donde tiene que llegar».

