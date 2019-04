Joseba Segura ya es obispo auxiliar de Bilbao

El obispo diocesano, Mons. Mario Iceta se ha dirigido al ordenando en su homilía señalando que se le confía “el hermoso ministerio de cuidar esta viña de Dios que es la Iglesia”. Ha recordado además el sentido del ministerio que es “ponerse a los pies para servir”. El obispo de Bilbao también se ha referido al lema del nuevo obispo auxiliar: “‘Sé bien de Quién me he fiado’. Él no te va a defraudar –le ha dicho-. Lo sabes bien por la experiencia propia de tu vida”. Este es el emblema, que se recoge en el escudo del nuevo prelado, a través del cual manifiesta aspectos importantes de lo que será su tarea episcopal. En el mismo aparece como motivo central la Cruz que simboliza el Árbol de la Vida. A sus pies nace una vid con tres racimos de uvas y cuatro sarmientos, aludiendo a los siete sacramentos. La piedad a la Virgen del nuevo obispo se evidencia mediante el anagrama del nombre de María, donde descansa la cruz.

Homilía completa aquí.

Dos presbíteros designados por Mons. Segura han sido los encargados de pedir su ordenación y presentarle: Francisco Pinilla, último cura ordenado en la Diócesis de Bilbao y Juan Mª Lechosa, uno de sus formadores en el Seminario Diocesano.

El texto de la Bula pontificia ha sido leído por el diácono Álex Andreu que será ordenado presbítero el próximo mes de junio en la misma catedral de Santiago de Bilbao. Tras su lectura se le ha presentado al obispo diocesano para su reconocimiento y obispo titular y auxiliar han mantenido un diálogo. Después, todos los obispos asistentes han procedido a la imposición de manos al ordenando y, posteriormente, la oración consecratoria, la unción con el santo crisma y la entrega de los símbolos; el anillo, la mitra y el báculo.

La ceremonia ha contado con la presencia de 18 arzobispos y obispos que han acompañado a Mons. Segura en su ordenación episcopal: El presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Valladolid y anterior obispo de Bilbao, Mons. Ricardo Blázquez; los arzobispos: de Pamplona, Mons. Francisco Pérez, Oviedo, Mons. Jesús Sanz y Burgos, Mons. Fidel Herráez, el obispo de Bilbao, Mons. Mario Iceta y el de Vitoria, Mons. Juan Carlos Elizalde; San Sebastián, Mons. José Ignacio Munilla; Santander, Mons. Manuel Sánchez; Guadix, Mons. Francisco Jesús Mengibar; Osma-Soria,Mons. Abilio Martínez y Tui-Vigo; Mons. Luis Quinteiro, así como dos obispos llegados de Ecuador: Mons. Julio Parrilla, obispo de Riobamba y Mons. Skiper Bladimir Yánez; obispo de Babahoyo.

También han estado presentes el arzobispo emérito de Zaragoza, Mons. Manuel Ureña y el obispo emérito de San Sebastián, Mons. Juan María Uriarte, además de los obispos auxiliares de Pamplona, Mons. Juan Antonio Aznárez y de Madrid, Mons. José Cobo, así como el primer consejero de la nunciatura apostólica en España, Michael F. Crotty y representantes de varias instituciones. Junto a unos 250 concelebrantes, han participado religiosos, religiosas y fieles laicos y laicas procedentes de toda la Diócesis, -especialmente de los lugares en los que Mons. Segura ha ejercido su ministerio, también desde Ecuador- que han llenado la catedral.