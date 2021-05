Joseba Segura, obispo electo de Bilbao: «Una buena noticia no para mí, sino para esta comunidad de fe»

«Lo que espero, y el tiempo lo dirá, que esta sea una buena noticia, no para mí, sino para esta comunidad de fe a la que siempre he pertenecido y que ahora me recibe como obispo». Así comienza el mensaje que el hasta ahora obispo auxiliar y administrador diocesano de Bilbao, Joseba Segura, ha dirigido a la diócesis este martes 11 de mayo, tras conocerse su nombramiento como obispo de Bilbao.

El próximo 3 de julio, se convertirá en el séptimo obispo de Bilbao desde la creación de esta diócesis en el año 1950, en la catedral de Santiago Apóstol de la capital vizcaína.

El obispo electo ha comenzado su mensaje aludiendo a sus orígenes, en el barrio «popular» de Rekalde. Segura, ha subrayado su vinculación a «esta Iglesia de Bizkaia», donde al igual que su antecesor, Mario Iceta, «nació a la fe».

«No están los tiempos ni para aplausos, ni para alegrarse en dignidades»

El obispo ha agradecido al Santo Padre la confianza depositada en él, para subrayar a renglón seguido que «no están los tiempos ni para aplausos, ni para alegrarse en dignidades». Ha puesto el acento en la situación del entorno y de la sociedad europea donde «se vive una profunda y rápida transformación» para destacar que «algunos desafíos que esos cambios plantean a nuestra Iglesia, van a ser cada vez más exigentes».

En su saludo ha proseguido dando gracias a Dios por la gran diversidad de experiencias, relaciones y encuentros que ha vivido y que, vistos en perspectiva, tal vez puedan servir «para hacer ahora las cosas un poco mejor».

Al finalizar su mensaje el prelado ha solicitado a la comunidad que le ayude a actuar siempre con un «deseo sincero de imitar cada vez más y mejor al corazón transparente y generoso de Jesús».

Por último, ha reconocido que no se siente agobiado, porque está en las manos de Cristo, «que me ha traído hasta aquí» y ha pedido también a la Virgen de Begoña «que protege y acompaña a nuestra Iglesia».