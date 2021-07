José Rico Pavés ya es obispo de Jerez: «Trabajaré sin descanso por la comunión de los fieles y la Iglesia»

«Trabajaré sin descanso por la comunión entre sus fieles y con el resto de la Iglesia universal». Así ha marcado el obispo de Asidonia-Jerez, José Rico Pavés, su hoja de tuta en su primera homilía tras tomar este 31 de julio, posesión de la diócesis.

«Para “caminar juntos”, en la sinodalidad, cuento con vosotros, sacerdotes, personas consagradas y fieles laicos. A todos os pido que me ayudéis a ser vuestro obispo», ha dicho el prelado dirigiéndose a sus nuevos diocesanos y a todos los presentes en la catedral de San Salvador de Jerez de la Frontera.

Allí se han celebrado los principales ritos previstos en la toma de posesión, que comenzó con la presentación del nuevo obispo al cabildo catedralicio. El nuncio Bernardito Auza, ha presidido el primer momento de la eucaristía en el día de San Ignacio de Loyola y ha agradecido la labor del hasta ahora administrador diocesano, Federico Mantaras. «La nuestra es una misión muy hermosa, transmitiendo el gozo y la paz de Jesús, ofreciendo a los jóvenes esperanza y valores, aseguró el nuncio al trasladarle el báculo de la diócesis con su deseo de que sea “obispo al estilo de san José”, “enamorado siervo de María Santísima, custodio del Redentor, trabajador silencioso y servicial, y padre en la sombra”», ha destacado.

Mantaras ha presentado la diócesis, «joven y viva», y ha destacado la vinculación con la tierra de san Juan de Ávila, san Juan Grande, algunos mártires de la persecución religiosa en España o santa Ángela De la Cruz y su fundación en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). «Queda mucho por hacer, por eso hemos de seguir pidiendo al Padre que envíe trabajadores a su viña para que no haya nadie que quede sin conocer la belleza del amor de Dios», ha expresado al nuevo prelado.

Un modelo de servicio

«Tomar posesión no es un acto de dominio sino de obediencia, no es una apropiación sino un despojamiento, no es un ejercicio de exaltación personal sino de servicio en comunión», ha explicado el nuevo prelado ya en la homilía, quien ha subrayado los tres gestos que lo recuerdan: «la presencia del nuncio y de mis hermanos obispos; la entrega de la sede y el báculo; y la acogida de los fieles que representan los diferentes estados de vida en la Iglesia diocesana».

Rico Pavés ha concluido su homilía abogando por ese servicio junto al pueblo de Dios: «Nada puede el obispo sin sus fieles», ha insistido, «os ruego que elevemos nuestras súplicas al Señor para que nos bendiga con santas y abundantes vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio y al compromiso laical».

