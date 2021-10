José María Calderón: «La misión es un buen ejemplo de la sinodalidad»

Esta mañana ha tenido lugar la presentación de la nueva campaña del Domund, que se celebrará el próximo domingo 24 de octubre y que bajo el lema Cuenta lo que has visto y oído, «nos invita a cada uno de nosotros a ser conscientes de que la Iglesia universal depende de nosotros, que yo no soy ajeno a lo que pasa en otros lugares del mundo», tal y como ha explicado José María Calderón, director nacional de las Obras Misionales Pontificias (OMP) en España, quien ha añadido que «la misión es un buen ejemplo de la sinodalidad, de caminar todos juntos».

Tal y como ha explicado Calderón, el año pasado, un año duro por la covid-19, tuvieron que «reinventarse» para que la contribución de los católicos no se viera mermada por las restricciones de la pandemia. Sin embargo, y pese a los miedos, fue tal el éxito de la campaña, donde se recaudaron solo en España más de 11 millones de euros, que «la Santa Sede llamó al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, para agradecer la contribución que España había hecho, ya que no había bajado nada con respecto al año anterior», ha explicado el director nacional de OMP España. «Esperamos que este año este ayuda no baje ahora que tenemos pleno aforo de las parroquias y los colegios abiertos».

La rueda de prensa contó también con la presencia de José Luis Mumbiela, obispo de la diócesis kazaja de Almaty y presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán quien durante su intervención quiso resaltar la importancia de la ayuda que reciben en su diócesis. «Para nosotros estas ayudas son como el aire que respiramos. Sin ellas no podríamos vivir», algo por lo que dijo sentirse «muy agradecido». Y es que tal y como explican desde OMP «la cantidad económica recaudada de esta jornada va destinada no sólo a proyectos concretos de desarrollo de tipo social, laboral o educativo, sino que una parte importante de esta cifra va destinada al mantenimiento de la vida diaria de las diócesis en territorio misionero. Se trata, pues, de posibilitar que exista la Iglesia en estos territorios».

El acto de presentación de la campaña de este año contó también con el testimonio de la joven Mónica Marín, quien fundó la Asociación Jatari al regresar de una experiencia misionera en Perú. Esa experiencia le cambió la mirada y al volver decidió contar lo que había visto y oído. Jatari, que en quechua significa «levántate» es lo que hizo Mónica para ayudar a otros jóvenes como ella a dejar la comodidad del «sofá», que según cree es lo que tiene a los cristianos apartados de la misión.

Además de la jornada del próximo domingo, entre las actividades de este Domund, el director de OMP destacó el video, la carrera solidaria virtual y el «Domund al descubierto» que este año se desarrolla en la provincia eclesiástica de Toledo y que tendrá su «plato fuerte» en el pregón que pronunciará Pepe Rodríguez el próximo jueves 21 en la catedral primada.

LA MISIÓN EN CIFRAS

España es uno de los países que cuenta con más misioneros. Tanto es así que en la actualidad, España tiene un total de 7.180 misioneros en activo, mientras que otros 3.449 se encuentran en España colaborando con la animación misionera o a la espera de nuevos destinos.

Los misioneros españoles están presentes en 135 países, siendo Perú el país que más acoge. Desde el punto de vista geográfico, América es el continente que más misioneros españoles recibe con un 68,03%, seguido de Europa (14,34%), África (11,06%), Asia (6,19%) y Oceanía (0,38%).

En la actualidad, del total de misioneros, 556 son sacerdotes diocesano, 86 obispos, 1.849 sacerdotes religiosos, 4.034 consagrados/as y 651 laicos/as. Por sexos, el 54% de los misioneros españoles son mujeres.