Bajo el lema «La dimensión socio-caritativa en la acción catequética de la Iglesia», José Luis Segovia, vicario de Pastoral Social e Innovación de Madrid, ha denunciado esta tarde la insuficiente presencia de lo social en la catequesis al reducirse todo a lo doctrinal y por el «papel residual de los laicos en la evangelización del mundo social, político, cultural, que se traduce en la generalizada falta de compromiso social y políticos de los catequistas». Pero además de las insuficiencias, para el sacerdote «estamos viviendo un tiempo eclesial apasionante. Estamos en un momento diferente de todos los anteriores». «Es un momento de síntesis, de ir a lo nuclear; las urgencias del coronavirus, la nevada, nos están despojando y confrontando con lo elemental. Es tiempo de abandonar modas y apostar por un nuevo formato de catequesis integral», ha indicado en el marco del V Curso de Catequesis.

Dos son los desafíos que tiene la Iglesia hoy: «hacer palpable la experiencia de Dios (no la teoría) a nuestros contemporáneos» y «ser sensibles y combatir todas las formas de muerte que amenazan a la humanidad».

«Nos falla el venid y lo veréis»

Ante las razones que ha expresado sobre la falta de la presencia de los social en la catequesis, está la noción espiritualista de la evangelización. «No podemos reducir la evangelización al primer anuncio o a lo meramente doctrinal porque convertiríamos lo social a un mero apéndice», ha dicho, queriendo recuperar el concepto de evangelización que propone el Pontífice. Además, ha destacado todo lo que tiene que ver con lo experiencial y con la mirada a la realidad social. José Luis Segovia no quiso disminuir la importancia del anuncio directo del kerigma sino acentuar que tiene que ver con la vida.

«Cuando me ordenó don Angel Suquía me dijo que tenía un pie dentro de la Iglesia y un pie fuera… y eso era imprescindible para él. Es un equilibrio complejo y difícil pero veo con preocupación que no sabemos qué hacer cuando se acercan a nuestras parroquias personas con 40 años o 45 que vuelven… todo el mundo se pone nervioso», ha expresado. A este respecto, ha destacado que otra razón de la falta de lo social es ese papel residual del laicado, se necesitan catequistas comprometidos «para suscitar cada vez más cristianos que se dediquen a la liberación de los demás». «Nos falla el venid y lo veréis, espacios que generen envidia, que es lo que generó en las primeras comunidades cristianas», ha indicado, destacando la labor de la Plataforma Hospitalidad que ha rejuvenecido las comunidades cristianas porque el elemento de lo social está revitalizando la vida eclesial.

Pautas para darle vida a lo social

¿Qué puede ayudar a que la dimensión social tenga más presencia? Para José Luis Segovia lo primero sería no separar el Mensaje del Mensajero, porque el fin de la catequesis es poner a la persona en contacto profundo con Jesús. La recuperación de la dimensión teologal, la que afecta a Dios, es algo absolutamente ineludible», ha indicado, resaltando que «nuestras realizaciones tienen que contagiar que son identitariamente de la Iglesia, evitando el proselitismo y el autobombo». Además, «no debe hacer una catequesis de la fe y otra de lo social, solo hay una catequesis, una única evangelización. Por eso, la catequesis debe ayudarnos a preguntarnos qué hay del sueño de Dios en el mundo de la economía, del mundo del descarte», ha expresado.

«Necesitamos educar en una lectura creyente y maravillada de la realidad y eso implicar ayudar a nuestros jóvenes a descubrir la presencia de Dios en el libro de la naturaleza, en el clamor de los pobres, en esas benditas diferencias que tenemos…». Destacando que es necesario que también la catequesis apueste por los pobres, ha destacado que «apostar por los pobres no sale nunca gratis».

Algunos cambios positivos que tenemos en la Iglesia

«Estamos cambiando la forma de organizarnos». Esta nueva cultural organizacional, según el vicario episcopal, se concreta en la superación de compartimentos estancos, para dar paso a la transversalidad. «Estamos dando pasos muy importantes. Uno de los más significativos es que en los dos últimos años hay una línea de trabajo de todos con todos. La pandemia nos ha hecho darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad». Por ejemplo, Cáritas ha estado abierta y agradecidísima de que Pastoral Juvenil trabajase en común.

Una segunda nota es pasar de la coordinación a la generación de sinergias. «Yo no quiero coordinarme con nadie, tenemos la palabra coordinación saturada y la he sustituido por sinergias. Cada uno con su estilo, su carisma, pero compartiendo logros y fallos», ha expresado. Por eso, el liderazgo dentro de la Iglesia también necesita cambiar algunos aspectos, «necesitamos un liderazgo de quien se constituye en facilitador de sinergias, de encuentros. No se trata de un jefe superpreparado».