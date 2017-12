José Cobo, Santos Montoya y Jesús Vidal, nuevos obispos auxiliares de Madrid

La Santa Sede ha hecho público a las 12:00 horas de este viernes, 29 de diciembre, que el Papa Francisco ha nombrado obispos auxiliares de Madrid a José Cobo Cano, Santos Montoya Torres y Jesús Vidal Chamorro

Más biografía y fotos

José Cobo Cano

Nació en 1965 en Sabiote (Jaén). Ordenado sacerdote el 23 de abril de 1994 en Madrid. Es párroco de San Alfonso María de Ligorio (2000). Ha sido consiliario y capellán de Hermandades del Trabajo (Jóvenes) entre 1994-2000, vicario parroquial de San Leopoldo (1995-2000) y miembro del Consejo Presbiteral. Es el vicario episcopal de la Vicaría 2 de Madrid desde el 16 de junio de 2015.

Santos Montoya Torres

Santos Montoya Torres nace en La Solana (Ciudad Real) en 1966 de padre solanero y madre cristeña (San Carlos del Valle) que, desde niño le transmitieron la fe que en su caminar, y después de haber realizado estudios civiles, entró en el seminario. Por motivos profesionales de su padre tienen que marchar a Madrid. Es ordenado sacerdote en 2000 y destinado como director del colegio arzobispal-seminario menor de la Inmaculada y San Dámaso de Madrid. Actualmente es párroco en la Beata María Ana de Jesús en Madrid.

Jesús Vidal Chamorro.

Nació en Madrid en 1974 y licenciado en Económicas por la Complutense, Vidal Chamorro recibió la ordenación sacerdotal en el año 2004. Ha sido viceconsiliario de la Acción Católica General de Madrid y vicerrector de la iglesia del Santo Niño del Remedio, para pasar a ser consiliario diocesano de la Acción Católica General de Madrid y rector del mencionado templo. Entre 2010 y 2013 fue viceconsiliario nacional de Manos Unidas. Desde 2013 a 2015 fue delegado episcopal de Infancia y Juventud. Está licenciado en Teología por San Dámaso. Es el rector del seminario diocesano de Madrid desde el 16 de junio de 2015.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...