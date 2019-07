Jornada de Formación inicial del Profesorado

Jornadas de Formación Inicial del Profesorado de escolapios

Aprender a enseñar “con el corazón”

El pasado lunes finalizó en Ávila las decimoséptimas Jornadas de Formación Inicial del Profesorado (FIP) que reunió a más de 150 educadores.

“Estas jornadas –destaca el coordinador del FIP, el escolapio Enrique Rodríguez Varas– constituyen una oportunidad para el encuentro y la formación de los educadores noveles de los más de veinte centros educativos de la provincia escolapia”. El encuentro abordó diferentes temáticas pedagógicas y culminó el último día con la intervención del historiador escolapio Enric Ferrer, que ofreció una visión general histórica y actual de las Escuelas Pías, concretando algunas claves pedagógicas. Durante los tres días intervinieron, además, Eva Teba, profesora de la Universidad Camilo José Cela, que abordó la innovación educativa, y María Icíar Eraña que trabajó con los asistentes diferentes aspectos de la motivación en el aula.

Eva Teba puso el énfasis en algunas claves pedagógicas como la disciplina positiva, que invita a los niños a descubrir sus capacidades alentando el uso constructivo del poder personal y la autonomía. “Además –añadió Teba–, la disciplina positiva ayuda a los niños y jóvenes a conectar y escuchar, a partir del respeto mutuo y considerando siempre lo que el niño está sintiendo, pensando, aprendiendo y decidiendo acerca de sí mismo y de su mundo”. La profesora destacó la importancia de las emociones como motor del aprendizaje. “Las emociones tienen una alta influencia en la motivación académica y en las estrategias cognitivas (adquisición, almacenamiento…) y, por tanto, en el aprendizaje y el rendimiento escolar”, explicó en su intervención.

Por su parte, María Icíar Eraña, de la Universidad Europea, centró su ponencia en la magia del viaje que es enseñar “con cabeza y corazón”. En su ponencia, Eraña, que intercaló su explicación con actividades grupales, hizo hincapié en la importancia de la comunicación como herramienta del profesorado y en la necesidad de una escucha activa. También destacó como pilar fundamental la protección y desarrollo de la confianza de los alumnos y expuso un reglamento básico de tres puntos: “abrir el corazón, recabar información y hacerse cargo de las responsabilidades”. En este sentido, el colegio es una “oportunidad para ayudar a los niños y niñas”, donde los profesores tienen que aprender a enseñar con el corazón y a ser modelo de compromiso.

Finalmente, el historiador escolapio Enric Ferrer Sch. P. explicó el último día las claves de la educación escolapia tomando como referencia la historia de la Orden. Ferrer expuso algunas claves de la pedagogía escolapia como su aproximación a la realidad social, la centralidad de la persona o la importancia de lo extraescolar. Elementos que supusieron una revolución pedagógica hace más de cuatrocientos años. Ferrer destacó la revolución que vive actualmente nuestra sociedad, configurando un nuevo escenario “donde la educación, la escuela y los sistemas de aprendizaje están en continua transformación”. “Nuevos desafíos como la inteligencia artificial –explicó en su ponencia–, que exigirán una clara opción por la persona humana y su dignidad, al tiempo que demandarán un uso humano y ético de los poderosos sistemas de resolución de problemas”.

Madrid, 5 de julio.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...