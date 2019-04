Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2019 «Somos miembros unos de otros (Ef 4, 25)». De las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana» es el tema que propone el papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2019. La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social es la encargada de difundir en España los materiales para esta Jornada, que se celebra en la solemnidad de la Ascensión del Señor, este año el domingo 2 de junio. Desde que internet ha estado disponible, recuerda el Santo Padre, “la Iglesia siempre ha intentado promover su uso al servicio del encuentro entre las personas y de la solidaridad entre todos”. Por eso, “con este Mensaje, quisiera invitarles una vez más a reflexionar sobre el fundamento y la importancia de nuestro estar-en-relación; y a redescubrir, en la vastedad de los desafíos del contexto comunicativo actual, el deseo del hombre que no quiere permanecer en su propia soledad”. Ante la complejidad del escenario y para ayudar a esta reflexión, el Papa plantea las ventajas de la red, advierte de sus peligros y nos plantea un interrogante: ¿Cómo reencontrar la verdadera identidad comunitaria siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos unos con otros también en la red? « “Somos miembros unos de otros” (Ef 4,25).

De las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana »

Domingo, 2 de junio de 2019

(Solemnidad de la Ascensión del Señor) Mensaje del Santo Padre Francisco

