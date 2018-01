Jornada de metodología e innovación en Madrid: “Formando educadores cristianos”

El Foro de Centros de la Iglesia con Titulaciones de Magisterio y Educación, dependiente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, organiza unas jornadas de metodología e innovación docente. El encuentro tendrá lugar en Madrid los días 8 y 9 de marzo con el título, “Formando educadores cristianos”.

Los objetivos de este encuentro son:

> Reflexionar sobre cómo ha de ser la formación de los actuales y futuros maestros: qué metodologías son más adecuadas para el desarrollo de las diferentes competencias, cuáles serán los espacios en los que se desarrollará la enseñanza, qué tecnologías se utilizarán…

> Apoyar al profesorado universitario de nuestros centros en el desarrollo de metodologías docentes innovadoras y en las nuevas formas de realizar la evaluación, compartiendo buenas prácticas docentes y enriqueciéndose unos de otros.

> Generar oportunidades de innovación dentro de la Universidad, que permitan desarrollar métodos propios y contribuyan a crear una imagen distintiva de los Centros Católicos.

Organiza: Foro de Centros de la Iglesia con Titulaciones de Magisterio y Educación (Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis)

Fecha: 8 y 9 de marzo de 2018

Lugar de celebración: CES Don Bosco (Calle María Auxiliadora, 9, 28040 Madrid)

