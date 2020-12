Jordi Sabaté anima a unirnos mañana a la campaña #mueveundedoporlavida

Será mañana 16 de diciembre y durante 24 horas. Jordi Sabaté, barcelonés de 36 años, paciente de ELA, ha convocado en las redes sociales una campaña que iniciará mañana de 9.00 a 9.00 del jueves, ante la inminente aprobación de la Ley Eutanasia. Todo parece indicar que el próximo jueves 17 esta ley llegará al Congreso, por eso, Jordi invita, a hacer un vídeo moviendo el dedo índice y pidiendo «que se priorice la ayuda para vivir antes que la ayuda para morir». «Hay que invertir todos los recursos humanos y económicos para que todos los enfermos puedan tener una vida digna, cosa que hoy en día no se está haciendo», asegura, indicando que «necesitamos estar bien asistidos y cuidados y necesitamos ayudas sociales y más inversión en investigación, para vivir esperanzados, para que se encuentre una cura».

Hola guapos y guapas! Os animo a participar en la campaña #mueveundedoporlavida que quiero iniciar mañana Miércoles 16 a las 9:00 am y que finalice el Jueves a las 9:00 am.

En este vídeo os doy toda la información para que podáis participar en esta iniciativa.

Besos y abrazos! pic.twitter.com/4LKtk3mKJg — Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) December 15, 2020

Jordi Sabaté sufre ELA desde el año 2017: «A finales de 2014 una sensación de rigidez en mi pierna jugando al pádel y una sensación de pérdida de fuerza en mi brazo haciendo pesas, hizo que mi vida cambiara por completo. Hasta cctubre del 2017 no me dieron el diagnóstico de ELA, ya que tuve varios diagnósticos erróneos antes, aunque yo a mediados del 2016 estaba convencido que tenía ELA (aunque el médico me lo negase reiteradas veces). En el transcurso de ir de médico en médico y de prueba en prueba, mi pareja me dejó, y tuve que cerrar mi empresa por mis problemas de salud, es decir, de golpe perdí la salud, el amor y el dinero. Pero jamás perdí las ganas de vivir y la esperanza. Cuando me dieron el diagnóstico de ELA sentí alivio ya que el miedo, el terror y el pánico ya lo pasé durante el transcurso antes del diagnóstico. Por fin ya sabía 100% con lo que me tocaba luchar».

ECCLESIA se une a esta campaña con las etiquetas #24horasporlavida #mueveundedoporlavida.