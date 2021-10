Joaquín Sedano, nuevo decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra

El gran canciller de la Universidad de Navarra, Fernando Ocáriz, ha nombrado nuevo decano de la Facultad de Derecho Canónico al profesor Joaquín Sedano. Sustituye en el cargo al profesor Antonio Viana, que lo desempeñaba desde 2012 y que continuará con su labor docente e investigadora en el centro académico.

Desde 2012, Joaquín Sedano es vicedecano de Investigación de la Facultad. Licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén y en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra, es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Università della Santa Croce (Roma). Se incorporó a la Universidad en 2006 como profesor ayudante y desde 2017 es profesor agregado de Historia de las Fuentes Canónicas e Historia de las Instituciones Canónicas.

Es miembro del Advisory Board de la International Society of Medieval Canon Law desde 2012; del Consejo Científico del ‘Diccionario Histórico de Derecho Canónico en Hispanoamérica y Filipinas. Siglos XVI-XVIII’, del Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory desde 2019; del Consejo Científico Asesor de la revista Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung desde 2019; y del Core Member del Canon Law History Research Center de la Pázmány Péter Catholic University (Budapest, Hungría) desde 2014. Además, ha realizado estancias de investigación en Frankfurt, Bonn y Múnich.

Es Research Fellow del proyecto de investigación ‘El carisma en la España bajomedieval: Gobernantes, ceremonias, objetos’, perteneciente al Instituto Cultura y Sociedad (ICS), en la línea ‘Teología política del Grupo Religión y Sociedad Civil’. También es coautor del Diccionario General de Derecho Canónico y autor de numerosas publicaciones y capítulos de libro.