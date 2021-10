Joan Folch, nuevo director general de Fundación +Vida

Fundación +Vida ha nombrado Director General al influencer Joan Folch. Se presenta con un vídeo viral donde invita a los jóvenes a convertirse en voz y apoyo para todas aquellas madres que necesiten ayuda ante un embarazo imprevisto a través de la campaña “La huella de tu vida”.

La Fundación +Vida pretende ser apoyo de todas esas madres, «vamos a crear la mayor red de voluntarios para que ninguna madre desde el inicio de su embarazo se vea en situación de desamparo social» afirma Folch. Con este objetivo, Folch ha levantado la campaña de crowdfunding “La huella de tu vida” que pretende recaudar 30.000 euros en 3 días.

Joan Folch, el nuevo Director General de Fundación +Vida, es un joven de 22 años, estudiante de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, que cuenta con un perfil en Instagram (@jfolchh) con más de 25.000 seguidores donde ha impulsado distintas iniciativas solidarias. ECCLESIA pudo hablar con él hace unos meses:

—¿Desde cuándo estás en Instagram?

—Hace unos 4 años me hice Instagram, pero hace unos meses viví algo que me pareció bastante heavy. A raíz de un vídeo que subí a IGTV, un chico ateo me escribió manifestando que le parecía incoherente ser católico con los planes de salir o montar unas copas con amigos. Le parecía absolutamente incompatible. Fue en ese momento en el que me di cuenta de la necesidad de que los jóvenes nos ayudemos todos entre todos, y aprendamos a mostrar al mundo que de verdad podemos encontrar a Dios en las pequeñas cosas de la vida ordinaria. En el estudio, en el trabajo, en las fiestas y copas, en el deporte, en los voluntariados, en la conversación con la chica que nos gusta… En todo lo que hacemos y en todas las personas que nos rodean. A partir de entonces me convencí de algo: «A partir de ahora, cuando subas un storie a Instagram, tienes que intentar que se vea a Dios detrás. Sea lo que sea». Creo que los jóvenes católicos tenemos una gran responsabilidad: volver a poner de moda el Amor de verdad.

—En tu perfil a diferencia de la mayoría de los jóvenes que vemos en Instagram, nos encontramos Eucaristías en la playa, reflexiones, quedadas para la oración… Has logrado hacerte un hueco en esta red social dando un testimonio que no es muy influencer…

—¿Qué es ser muy influencer? ¿Tener muchos seguidores? ¿Promocionar varios productos al día? ¿Decir que la piña en la pizza está de moda y que te ha llegado una colonia que te parece «ideal» cuando ni la has abierto? No sé. Yo solo lanzo preguntas. Lo que sí que tengo claro es que Instagram necesita «referencers» jóvenes. Personas que transmitan valores, sinceridad y naturalidad. Como digo yo: «Jaleito a saco». Que transmitan alegría, que se adentren a tirar adelante proyectos y, que si quieren, hablen de lo que aman a su familia, que compartan las puestas de sol hablando de mil temas con cervezas, guitarras y amigos, de que han montado una misa en la playa y de que ha sido brutal. Esto, creo que en el siglo XXI es AYUDAR. Ayudar a que nos demos cuenta, entre todos, que el Amor se está volviendo, poco a poco, a poner de moda.

—¿Qué reto podemos marcarnos los jóvenes para ser verdaderamente «Iglesia en salida» a través de redes sociales?

Ser naturales. No tener miedo a expresar lo que pensamos y en lo que creemos. Y a todos los que estén empezando o quieran empezar en Instagram les diría, sin duda, que sean conscientes en todo momento que es el Espíritu Santo el que hace estas cosas, no nosotros. Es muy importante tenerlo siempre en la cabeza.