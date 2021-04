Jesús Ojeda, sacerdote de Sevilla: «El Señor me fue llamando poco a poco»

Jueves Santo, día del Amor Fraterno, día sacerdotal para todo el Pueblo de Dios. Recordamos hoy la llamada al ministerio sacerdotal de Jesús Ojeda Martín (Écija, 1993). Según indica en ArchiSevilla, «el Señor me fue llamando poco a poco, primero a ser catequista, después a ser voluntario en Cáritas, más tarde a formar parte de la Junta de Gobierno de mi Hermandad». Sin embargo, de los diferentes apostolados en los que participaba, lo que le marcó más hondamente fue «el trabajo con los niños y los discapacitados durante los estudios de Educación Primaria».

Casi sin darse cuenta, a los 20 años su vida se parecía ya a la de un sacerdote. Ahora, «tras estudiar en el Seminario de Sevilla, sigo dedicándome a la misma tarea, pero en un pueblo distinto del que estoy enamorado, viéndolo todo desde otra perspectiva».

El pilar de la fe

Jesús Ojeda lo tiene muy claro: «El pilar de mi fe es la persona de Jesús de Nazaret. Es el Maestro que me lo ha enseñado todo, me lo enseña día a día y tengo por seguro que me lo seguirá enseñando».

Actualmente, Jesús ejerce el ministerio sacerdotal en la Parroquia Santiago y San Fernando de Villanueva y la Mina, donde además se enriquece con el carisma de las hermanas Misioneras de la Acción Parroquial y las Hermanas de la Cruz. «Con ellos rezo, celebro la Eucaristía, atiendo a los pobres y los enfermos, y sobre todo convivo y comparto, aunque sea con mascarilla, debido a la pandemia».