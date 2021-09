Jesús Catalá: «Agradezco la buena labor que los sacerdotes de los pueblos afectados están llevando a cabo»

El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha compartido el inmenso dolor que le produce el grave incendio que azota la provincia de Málaga estos días, «agradecemos el trabajo de todas las personas e instituciones que han puesto tanto esfuerzo para apagar el fuego. Y pedimos por el eterno descanso de quien ha perdido la vida en esa buena acción. Agradezco también la buena labor que los sacerdotes de los pueblos afectados están llevando a cabo. Les hemos dicho que les apoyamos y que rezamos por toda la gente. Nuestro deseo es que pueda ser controlado y apagado este fuego devastador, que ha quemado tanto terreno valioso. Esperamos que la lluvia pueda coadyuvar a la extinción del fuego».

Los párrocos de los pueblos afectados en este incendio también se han manifestado sobre este suceso. Francisco Hierro de Bengoa, párroco de Jubrique y Genalguacil, epicentro de la noticia, está viviendo minuto a minuto la situación en coordinación con las autoridades, y sufrió el pasado viernes el confinamiento impuesto a la población ante el riesgo de explosión «por el tipo de nubes y el humo», según explicó el alcalde de Jubrique, Alberto Benítez, y el posterior desalojo. «La esperanza no la perdemos nunca pero la situación es muy dura. La mayoría de los evacuados de estos municipios han podido ser acogidos en domicilio de familias y conocidos, o en segundas residencias, y los de Jubrique ya pueden empezar a regresar a sus hogares, algo que de momento no se contempla para los habitantes de Genalguacil, debido al flanco activo del oeste, que en estos momentos es el más complicado del incendio y sigue avanzando hacia Casares. Como parroquias, podemos rezar y apoyar en este aspecto, hacernos presentes y poner a disposición lo que tenemos. Esa es ahora nuestra misión, y seguir pendientes de las necesidades, de quién ha perdido y el qué, y tengo pendiente volver a las dos parroquias y ver cómo se encuentran a causa del humo».

El párroco de Pujerra, Igualeja, Cartajima y Parautan, Andrés Conde, en declaraciones a la página web de la diócesis de Málaga, explicaba el lunes la dureza de la situación. «Gracias a Dios, este fin de semana hemos podido celebrar la Eucaristía. El problema empezó cuando hubo que desalojar Pujerra. Hemos vivido momentos muy duros y difíciles, porque en el Valle del Genal hay mucha población en situación de dependencia, ancianos y enfermos. En un primer momento se albergaron en el pabellón del barrio de San Francisco, en Ronda, y posteriormente fue posible reubicarlos en casas rurales, residencias y domicilios particulares. Desde aquí quiero agradecer la ayuda prestada al pueblo por parte de la Guarda civil, la Policía local y nacional, la UME, Protección Civil, Cruz Roja y muchos otros estamentos y personas buenas de las que no quiero dejarme a ninguno, y que no han escatimado en ayudar a nuestros pueblos».

Gerardo Rosales, cura de Júzcar, Faraján y Alpandeire, explica que «ser el cura del pueblo significa estar cerca de la gente, en lo bueno y en lo malo. A mí me cogió allí, después de celebrar la Eucaristía a las 10.00 h. en Alpandeire y a las 11.30 h. en Faraján. Decidí quedarme al ver que la situación empeoró mucho en un momento. Enseguida me ofrecí a llevar gente hasta el pabellón de Ronda con mi coche, y regresé después para ver qué más hacía falta». La vuelta a Alpandeire desde Ronda no fue sencilla: «me encontré con una columna de humo, y caían sobre el coche abundante ceniza y restos de carbón». «La situación ha sido muy dura, me impresionó especialmente ver a los ancianos cuando tuvieron que desalojarlos de la residencia, subirlos en ambulancias y autobuses para llevarlos a Ronda, fue desaolador. La gente está muy nerviosa, temiendo por la situación en que han dejado a sus animales, su ganado… Con ellos solo podemos estar, acompañar y consolar. A nivel de Ronda y Serranía sí estamos promoviendo oraciones. Las comunidades de monjas están rezando intensamente, se está haciendo adoración del Santísimo en muchos templos y en todas las parroquias y cofradías se está teniendo muy presente para orar y ayudar, y Cáritas está al momento en contacto con la diputación y los ayuntamientos para coordinar la atención a las necesidades».