Jesús Cabello: «Seguiremos con alegría nuestra misión en lo grande y lo pequeño»

El cantautor cordobés, Jesús Cabello, estrena nuevo disco y acaba de volver de un festival internacional de música cristiana en el Santuario de la Virgen de Czestochowa en Polonia. Hace años que la televisión pública polaca TVP retransmite en directo las ceremonias religiosas, a lo que han añadido festivales de música cristiana con una audiencia de varios millones de telespectadores.

En una entrevista concedida a la diócesis de Córdoba, Jesús Cabello explica cómo comenzó todo, «recibimos varios mensajes de la productora SOS Music que trabaja para la TVP. Lo vimos de chiripa porque todos esos correos nos llegaban a spam. Parece que ni Google se creía la propuesta que nos hicieron (risas). De hecho, pensé que era una broma o una estafa, pero no. Cuando nos explicaron el plan, nos quedamos con la boca abierta. Yo lo sentí como un regalo de Dios. En 2016 había estado en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia y Paloma no había podido venir. En esta ocasión sí podía acompañarme para visitar a la Virgen que tanta devoción despertaba en San Juan Pablo II. Además, me sentí un privilegiado por haber sido seleccionado por un equipo tan exigente. Había un nivelazo y prometía convertirse en una experiencia fantástica».

El cantante explica que lo mejor de esta experiencia es que «Polonia es un país apasionado de su fe; es una preciosa secuela de la historia reciente que han sufrido. Allí ser cristiano, creer en Dios o cantar música religiosa no solo está bien visto, sino que se destaca como una virtud añadida. A todos nos trataron con un cariño y admiración exquisitos, y con una profesionalidad a la altura de la música secular. De hecho, gran parte del equipo musical pertenecía al concurso La Voz en Polonia. Sin distinciones. Sinceramente, a Paloma y a mí nos ha sobrecogido sentirnos así lejos de nuestra tierra, y nos cuestiona profundamente. En el aspecto humano y espiritual, siento que Dios ha cumplido una promesa que sentí en 2016: volvería a Czestochowa con mi esposa. En los últimos años estamos pudiendo peregrinar a muchos santuarios marianos dentro y fuera de España con la excusa de la música. Nos sentimos cuidados y agradecidos».

Jesús Cabello expone que «me preguntó un periódico de allí si la experiencia del festival había sido la más impresionante de mi vida. Yo les respondí que lo mejor de mi vida lo vivo todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, dando clase en el instituto o calentando una taza de leche para nuestro hijo. Eso es lo más impresionante que he vivido y vivo. No obstante, el festival de Polonia supone para mí un abrazo de Dios, el sueño musical de un compositor que aspira a escuchar una de sus canciones tocada en directo de esa manera, escuchada por tantos con el corazón abierto. Seguiremos con alegría nuestra misión en lo grande y lo pequeño».