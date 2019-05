Jerez de los Caballeros estrena proyecto para facilitar la visita turística a sus templos

Jerez de los Caballeros estrena un nuevo proyecto para facilitar la visita turística a sus templos

Esta mañana se ha presentado en la Casa de la Iglesia de Jerez de los Caballeros un proyecto que pretende facilitar la visita cultural y turística a las iglesias de la localidad: San Miguel, San Bartolomé, Santa María y Santa Catalina, a las que se suma el Museo de Arte Sacro. Estos lugares reciben 30.000 visitas anuales.

Entre otras cosas, los visitantes podrán subir a la torre de San Bartolomé y ver la pila bautismal de Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Pacífico.

Una de las principales novedades de la nueva visita cultural, cuya gestión correrá a cargo de ArtiSplendore, es su servicio de audioguías, un instrumento con el que el turista disfrutará de la riqueza artística y cultural de cada espacio de una forma amable y didáctica. Los guiones reproducidos combinarán investigación histórica-artística y sensibilidad para superar las expectativas del visitante. Los contenidos estarán disponibles en cuatro idiomas: español, inglés, francés y portugués.

A toda esta oferta cultural se deben sumar otros numerosos servicios, entre ellos, Articketing. Se trata de una plataforma de gestión de venta de entradas, que será entrada única, y que permite su comercialización a través de múltiples canales de venta y ofrece diversas soluciones para la gestión integral de los monumentos.

Los nuevos servicios se completarán con el diseño de la nueva identidad corporativa, publicidad, tienda oficial y la creación de una nueva web (jerezloscaballeros.com) que engloba a cada uno de los espacios de la nueva visita turística.

