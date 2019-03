Jaime Mayor Oreja, distinguido con el Premio CEU a la Defensa Pública de la Vida 2019

El Presidente de la Fundación Valores y Sociedad y de la Federación Europea One of Us ha sido premiado por su infatigable labor a favor de la vida.

ha sido premiado por su infatigable labor a favor de la vida. Entregado el Premio ‘Bárbara Castro. A un corazón de madre’ a Diana Comas, una joven que ha luchado contra un cáncer de mama, al poco tiempo de sacar adelante a sus mellizos, que nacieron con tan solo 25 semanas, y uno de ellos con más dificultades.

El presidente de la Fundación Valores y Sociedad y de la Federación Europea One of Us, Jaime Mayor Oreja, ha recibido el Premio CEU a la Defensa Pública de la Vida 2019, de manos del presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza. La entrega ha sido durante la celebración del acto CEU por la Vida, organizado por el Instituto CEU de Estudios de la Familia y la Asociación Católica de Propagandistas en la Universidad CEU San Pablo.

Mayor Oreja ha señalado que este Premio “es un respaldo a la plataforma cultural One of Us, una iniciativa de futuro, para conseguir que las instituciones Europeas garanticen la protección de la vida”. Respaldo necesario ya que “nunca habíamos necesitado tanto una Europa sólida en valores, pues nunca han sido tan atacados”.

En esta línea ha incidido que Europa no se podrá regenerar y renovar sólo desde la policía y desde políticas concretas. Por lo que ha subrayado que es necesaria la “prepolítica, la cultura, la universidad, los pensadores, los intelectuales”. Una necesidad que, ha dicho, “debemos empezar casi desde cero, para ser capaces de reencontrar el alma y el espíritu de los valores fundacionales de Europa”.

Mayor Oreja, que ha denunciado una “nueva moda dominante que trata de destruir todos los valores cristianos, base de nuestra civilización”, ha finalizado su intervención animando a los presentes a “no resignarse a la cultura de la muerte, sino a sumarse a la cultura de la vida que es un gran reto, un halo de esperanza y de regeneración entre nosotros”.

Bullón de Mendoza también ha entregado el Premio ‘Bárbara Castro. A un corazón de madre’, destinado a premiar el apoyo a la maternidad o su vivencia en situaciones de dificultad, a Diana Comas, una joven economista, licenciada por el CEU, que abandonó su exitosa carrera profesional para cuidar de sus mellizos, que nacieron con tan solo 25 semanas, y uno de ellos con más dificultades, ya que sufrió un derrame cerebral, lo que le provocó una infección en el cerebro y una hidrocefalia que le ha hecho pasar por el quirófano en más de diez ocasiones. Una vez que sus pequeños estuvieron en casa, tras más de ocho meses en el hospital, Diana ha luchado contra un severo cáncer de mama, proceso el que no dudó en anteponer el cuidado de sus hijos al suyo propio. Hoy, recuperada, disfruta de sus hijos de una manera plena. Sus familiares la describen como una madre alegre, fuerte y con un fuerte sentimiento de gratitud.

El Instituto CEU de Estudios de la Familia y la Asociación Católica de Propagandistas han organizado el acto CEU por la Vida, un acto muy emotivo en el que también se han entregado los Premios a la Creatividad en Defensa de la Vida, dirigido a los alumnos de los Centros Universitarios del CEU. La alumna de periodismo de la Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona), Elena Pardo ha ganado este premio con un impactante vídeo que se ha proyectado en el acto. El primer accésit ha sido para la alumna de la Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia) Paula Hernández, y el tercero para las alumnas de la Universidad CEU San Pablo (Madrid) Mamen García-Alamán y Belén López- Galiacho, que han interpretado en el acto de entrega de premios. Todos jóvenes premiados, al recibir la distinción, han destacado la importancia de concienciar a su generación de la importancia de la defensa de la vida.

Alfonso Bullón de Mendoza ha clausurado el acto con palabras de esperanza, “por la vida que palpita en el corazón de los universitarios y por las personas que aman tanto la vida que no temen perderla”, como la alumni Bárbara Castro, que da nombre a uno de los premios entregados. Así como por todas las personas que han hecho de la defensa de la vida su lucha diaria. En el acto CEU por la Vida han intervenido además el rector de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Calvo, y el director del Instituto CEU de Estudios de la Familia, Elio Gallego, quien ha señalado que estos premios recuerdan “a los más pobres entre los pobres, los más indefensos, a todos los niños abortados en España”.

Pie de foto: Jaime Mayor Oreja con el Premio CEU a la Defensa Pública de la Vida 2019. Detrás, aplaudiendo, José Juan Jiménez Güeto, sacerdote de la Diócesis de Córdoba y gran amigo de la Familia de Bárbara Castro y el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza.

Madrid, 25 de marzo de 2019.

