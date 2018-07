IX Capitulo General de las Misioneras de María Mediadora

Con el lema “Impulsadas por el Espíritu, recrear el Carisma”, las Misioneras de María Mediadora han celebrado, en Piedralaves (Ávila), su IX Capítulo General. Las Hermanas Capitulares han evaluado el sexenio 2012 – 2018 y marcado pautas para el próximo sexenio donde se profundizará en la espiritualidad y la cultura propia de la Congregación. También se ha elegido al equipo de Hermanas que animarán a la Congregación en estos próximos años.

La Hermana Mercedes Arbesú Suárez, asturiana y hasta ahora Regional en Malawi, será la IV Superiora General de la Congregación. Estará acompañada por las Hermanas Penamma Joseph, de la Provincia de la India, como Vicaria; Adela Miranda, española, consejera y ecónoma; Luz Amparo Rico, colombiana, consejera y secretaria y Theres Thomas, de la Provincia de India, como consejera.

Madrid, 17 de julio de 2018 (IVICON).-

