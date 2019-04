IV Sábado de Cuaresma 2019

“Algunos de entre la gente, que habían oído los discursos de Jesús, decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías?” (Jn 7, 40-41).

Galilea no tiene buena fama, es llamada tierra de gentiles, y a los galileos se les consideraba algo proscritos. Tuvo que ser Jesús quien los defendiera:«¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo” (Lc 13, 2-3).

Me sorprende la selección divina de los lugares evangélicos. Nazaret, ciudad de Galilea, tiene mala fama, y sin embargo es escogida por Dios para hacerse hombre en el seno de María.

Pensamiento: “No se trata de lo que vea el hombre. Pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón” (1Sam 16, 7).

Propuesta: No juzgues por apariencias | ni sentencies de oídas (cf Is 11, 3)

Cuestión: ¿Te sorprendes haciendo juicios sobre los demás?

II.- Jesús carga con la Cruz

