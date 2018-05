IV Jornada de la Asociación de Counselling Humanista Española en Barcelona

D. José Carlos Bermejo. Director del Centro de Humanización de la Salud. Director del Máster de Counselling de la Facultad Pere Tarres.

9.30 ENTREGA DE DOCUMENTACION 10.00 – 10:15 ACTO INAUGURAL 10: 15-11:00 CONFERENCIA INAUGURAL: “EL COUNSELLING ANTE LA VIVENCIA DE LA CULPA”

11:00 -11:15 Coloquio 11:15- 11:45 PAUSA-CAFÉ 11:45 – 14:00 SESIÓN DE TRABAJO INTERACTIVA. COUNSELLING EN ACCIÓN ANTE SITUACIONES EMOCIONALES COMPLEJAS. Simulación de casos reales

Modera: Dña. Marisa Magaña. Psicóloga, máster en Counsellin y en Duelo. Coordinadora del máster en Duelo del Centro de Humanización

Balanceo de la rabia a la tristeza. D. Valentín Rodil, psicólogo, máster en duelo Una puerta a la esperanza en situaciones de soledad. D. Ernolando Parra. Psicólogo, máster en Counselling y en Duelo

14.00- 15.30 PAUSA-ALMUERZO 15:30-17.00 ÁREAS TEMÁTICAS. (A escoger entre los que se presentan) 1. Acompañando a la persona mayor en sus soledades.

D. Pablo Posse. Psicólogo, máster en Counselling.

2. De la desesperanza a la búsqueda del sentido. Prevención del suicidio.

D. Ernolando Parra. Psicólogo, máster en Counselling y en Duelo.

3. ¿Cómo gestionar la rabia? Counselling y violencia contra las mujeres.

Dña. Rosa Belda. Médico, máster en Counselling y en Bioética.

4. Me fío, no me fío. Los niños ante el miedo y la desconfianza.

Dña. Ana Gª Castellano. Licenciada en Derecho. Máster en Counselling.

17.00-17.30: EL COUNSELLIGN A TRAVES DE LOS LIBROS (nuevas publicaciones)

“Counselling Humanista” José Carlos Bermejo. “Un intruso en la familia” Carlos Hernández. “Cuando nada tiene sentido” Alejandro Rocamora.

Moderan: D. Carlos Hernández, Dña. Mamen Hernández y D. Ernolando Parra, miembros de ACHE

17.30. FIN DE LA JORNADA 17:45 ASAMBLEA SOCIOS ACHE. Primera convocatoria 18.00-19.30. ASAMBLEA SOCIOS ACHE. Segunda convocatoria Para participar es necesario estar inscrito.