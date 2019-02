IV Fiesta por la Mujer y la Vida en Toledo

La V edición se celebrará el 29 de febrero de 2020

LA IV FIESTA POR LA MUJER Y LA VIDA REÚNE A MÁS DE 1.500 PERSONAS QUE DEFIENDEN QUE “LA VIDA VENCE”

El arzobispo de Toledo, Don Braulio Rodríguez, ha indicado en la homilía de la Eucaristía de Acción de Gracias que a la Iglesia “la defensa de la mujer y la vida nos preocupa y nos atañe. Es un gran esfuerzo pero es una tarea preciosa”.

Con el lema “La Vida Vence” se ha celebrado este sábado, 23 de febrero, en el Colegio Diocesano “Nuestra Señora de los Infantes” de Toledo la IV Fiesta por la Mujer y la Vida, a beneficio de Proyecto Mater y patrocinada por Pulsera Turística Toledo y una treintena de empresas y organismos colaboradores.

Más 1.500 personas han participado en la IV Edición, que ha reunido desde las 16.00 horas a familias, parroquias y delegaciones procedentes de toda la Archidiócesis de Toledo, que han estado acompañados por el arzobispo, don Braulio Rodríguez, y el equipo directivo de Cáritas Diocesana de Toledo.

Don Braulio Rodríguez, tal y como ha señalado en su escrito de este fin de semana, ha recordado que la finalidad de esta fiesta es sencillamente: “la defensa de la vida humana y de la mujer”. Así ha indicado que “defender la vida del hijo concebido es defender también, y de qué modo, la vida de la madre y su dignidad”.

En la homilía de la Eucaristía de Acción de Gracias que ha tenido lugar en la Iglesia de San Julián, don Braulio Rodríguez ha manifestado que “la defensa de la mujer y de la vida nos preocupa y nos atañe. Es un esfuerzo y una tarea preciosa”. Asimismo ha indicado que “la solución falsa del aborto no es una solución humana”, “y no podemos renunciar a algo maravilloso como es compartir la vida con Dios”, por eso está Proyecto Mater, “que no solo denuncia el aborto sino que acompaña a las mujeres a que no tomen esta decisión porque la vida es un don de Dios”.

En el Manifiesto que ha sido leído por cinco mujeres de distintos ámbitos de la Iglesia en Toledo se ha alzado “la voz en nombre de millones de mujeres que han quedado silenciadas por el ruidoso pensamiento único que asocia el concepto de “mujer libre” con “aborto”. Todo ser humano tiene un valor incalculable en sí mismo y tiene derecho a la vida desde su concepción, independientemente de sus capacidades o condiciones de salud.”. Así se ha condenado “todo tipo de violencia hacia la mujer y su dignidad, el aborto es violencia y esto provoca experiencias de tristeza, desesperación y muerte. La maternidad está unida a la estructura personal del ser mujer por eso, defendiendo la vida del no nacido, defendemos y prevenimos la violencia”.

“Como Iglesia Diocesana de Toledo declaramos que no queremos conformarnos con la indignación, queremos trabajar y luchar para que la vida venza y estamos convencidos de que es una batalla diaria que da muchos frutos, que ayuda a muchas personas y salva muchas vidas”, se ha expresado en el Manifiesto.

Un día festivo en torno a “La Vida Vence”

La IV Fiesta por la Mujer y la Vida dio comienzo a las 12.00 horas conlaGymkhana Interactiva “El mayor patrimonio: la Vida”, en la que 60 jóvenes recorrieron los siete monumentos de la Pulsera Turística de Toledo, permitiéndoles conocer los principales monumentos turísticos de la ciudad.

Posteriormente, a las 16.00 horas dieron comienzo los actos deportivos, coordinados por Evedeport, con las Carreras Infantiles; a las 17.00 horas la Carrera Absoluta (5 km) y a las 17.15 horas la marcha “Por la Mujer y la Vida”, en la que se reivindicó que “La Vida Vence”, que recorrió la Avenida de Europa de Toledo.

La Fiesta se inició con la lectura del Manifiesto por la Mujer y la Vida con representantes del Proyecto Mater, Proyecto Santa Marta, Proyecto Rompe tu Silencio, Grupo de Mujeres Santa Teresa y Alma de Mujer, pasando a la entrega de trofeos de los ganadores de la Carrera Absoluta. También se organizaron actividades infantiles, a cargo de Acción Católica y de voluntarios del Centro San Juan Pablo Segundo de Toledo; y un bar y mercadillo solidario (Movimiento Familiar Cristiano, Cáritas y OASIS ), concluyendo a las 20.00 horas con la Eucaristía en la Iglesia de San Julián, siendo amenizada por el cantautor César Hidalgo.

También en el marco del Festival, que ha comenzado a las 18.00 horas, presentado por María de los Ángeles Fernández, ha tenido lugar la final del Concurso “Canta por la Vida”, con la participación del Colegio Diocesano “Santa Clara de Ocaña”, el Coro Infantil “San Benito Abad” de la Parroquia de Yepes y el Colegio Diocesano “Santísimo Cristo de la Sangre”, de Torrijos. El ganador del Concurso “Canta por la Vida”, ha sido el Colegio Diocesano “Santísimo Cristo de la Sangre” de Torrijos.

El Grupo de Mujeres “Alma de Mujer” de la Delegación de Familia y Vida ha presentado el baile de “La Vida Vence” con la canción de los Hermanos Martínez “Qué viva la vida”.

La Fiesta ha finalizado con el anuncio por parte del vicario episcopal de Apostolado Seglar y coordinador de la IV Fiesta, don Emilio Palomo, de la V edición que será el 29 de febrero de 2020.

Este importante evento ha sido posible gracias a un centenar de voluntarios de la Delegación de la Delegación de Adolescencia y Juventud (Sepaju), Acción Católica, y de Ocio y Tiempo Libre; de Radio Televisión Diocesana como medio oficial que ha emitido en directo parte de la Fiesta; del Ayuntamiento y la Policía Local de Toledo; del Colegio Diocesano “Nuestra Señora de los Infantes”; de Evedeport, y de una treintena de empresas y organismos colaboradores como Pulsera Turística Toledo (como patrocinador oficial), Euro Caja Rural, Grupo Tello, Colegio Oficial de Veterinarios, City Sightseeing, Parque Comercial Abadía, Cámara de Comercio e Industria de Toledo, Licores Caro, Bodegas Serrano, Anframa, Gráficas Velázquez, Ambulancias Finisterre, Liberbank, AF Informática, Construcciones Lozoya, La Tejea, Coca Cola, Frutas Calo, Ayuntamiento de Guadamur, Covirán, Comercial Martínez, Valtorre, Cárnicas Velasco, Hotel Alfonso VI, Nutrave, Seguros UMAS, Estrella Galicia, Adade Toledo, Celedonio Morales, CES San Juan Pablo II y RTVD.

Ganador

El ganador de la Carrera Absoluta (5km) fue Raúl García de Mateos, que realizó el recorrido en 16:34 minutos y en categoría femenina Ana del Cerro Sánchez, con 20,13 minutos.

Consultar la clasificación

